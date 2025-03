Protagonisti insieme ad altri volti noti della tv, Melissa Satta e Carlo Beretta si sono presi la scena ad un importante evento milanese.

Al netto delle continue voci di presunta crisi, Melissa Satta e Carlo Beretta sono stati protagonisti di recente. I due, infatti, hanno incantato il pubblico con la loro eleganza alla serata di beneficenza WEmbrance Awards, un evento promosso dall’associazione art4sport ONLUS, fondata dalla campionessa paralimpica Bebe Vio.

Melissa Satta e le voci di crisi con Carlo Beretta

Nelle ultime settimane, Melissa Satta e Carlo Beretta sono stati protagonisti delle pagine rose del gossip. In particolare per alcune voci di crisi che li vorrebbero in una fase calante della loro storia. I due, va detto, senza parlare, hanno smentito con i fatti le indiscrezioni mostrandosi in diverse circostanze insieme.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

L’ultima è stata quella svelata dal settimanale Chi che ha immortalato i due felici durante una vacanza sulla neve, in compagnia del figlio dell’ex Velina. Adesso, dopo quell’avvistamento, ecco un’altra situazione che va a smentire definitivamente i rumors sul loro conto. La donna e l’imprenditore sono stati protagonisti agli WEmbrance Awards.

La coppia elegantissima all’evento

Come anticipato, la Satta e Beretta sono stati presenti alla serata di beneficenza WEmbrance Awards, un evento promosso dall’associazione art4sport ONLUS, fondata dalla campionessa paralimpica Bebe Vio. La coppia ha sfilato sul green carpet dell’evento, tenutosi a Milano, esattamente come tanti altri personaggi dello spettacolo. I due hanno dimostrato ancora una volta la loro sintonia e raffinatezza.

La Satta ha optato per un sofisticato completo total black, caratterizzato da un blazer oversize e pantaloni a palazzo, abbinati a un top in seta con dettagli in pizzo. Beretta, dal canto suo, ha scelto un classico smoking nero con papillon, aggiungendo un tocco di modernità con occhiali da vista squadrati e un orologio di lusso.