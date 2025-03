Il rapporto con la chirurgia estetica e i rischi dopo un intervento ai glutei: la confessione di Francesca Cipriani in tv.

Non solo la tentata violenza subita in passato. Francesca Cipriani, intervenuta in queste ore a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, ha raccontato alcune problematiche vissute sulla sua pelle dopo alcuni interventi di chirurgia estetica affrontati. In particolare, un’operazione ai glutei avrebbe messo anche a rischio la sua stessa vita.

Francesca Cipriani e la chirurgia estetica

Intervenuta a parlare nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, in collegamento, Francesca Cipriani ha affrontato un tema molto delicato: la chirurgia estetica e gli interventi effettuati, spesso, da medici non esattamente preparati o con la strumentazione non professionale. In studio, infatti, si discuteva dei recenti fatti di cronaca con ragazze decedute a seguito di operazioni di un certo tipo.

“Il primo intervento che ho effettuato al seno è stato di correzione, poi, gli altri, di mastoplastica additiva”, ha spiegato la Cipriani. “Mi sono rifatta il seno quattro volte perché non mi vedevo mai bene. Io, durante l’adolescenza, sono stata bullizzata e quelle ferite, il fatto che tutti mi giudicassero o prendessero in giro mi ha creato tanti problemi”, ha detto la donna ammettendo di aver provato a trovare e raggiungere un ideale di bellezza ben preciso.

“Ho rischiato la vita”

La Cipriani ha poi svelato un qualcosa di molto forte vissuto: “Quando ho deciso di rifare i glutei ho rischiato la vita, a me è andata bene […]”, le sue parole a ‘La Volta Buona‘. “Il chirurgo non sapeva fare bene il suo mestiere, anche se esercita ancora a Milano, io ho denunciato e sono stata risarcita. Il mio intervento è andato malissimo perché questo dottore mi aveva aperto delle ‘tasche’ interne per inserire le protesi ma, facendo questo, mi ha distrutto completamente il muscolo delle natiche”, ha aggiunto entrando anche nel dettaglio dei centimetri e i punti di sutura che è stata obbligata a mettere.