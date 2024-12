Un’esperienza che resterà per sempre nella sua mente e che inevitabilmente l’ha segnata: Francesca Cipriani ha svelato una tentata violenza subita.

Ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’, Francesca Cipriani è stata protagonista di un racconto davvero forte relativamente ad un periodo passato e risalente a quando aveva solamente 18 anni.

La donna ha raccontato un momento molto delicato della sua vita, quando il suo datore di lavoro ha provato a violentarla…

Francesca Cipriani e la tentata violenza subita

Intervenuta come ospite a ‘Storie di donne al bivio’ con Monica Setta, Francesca Cipriani ha raccontato una terribile esperienza vissuta quando aveva appena 18 anni. A quanto pare, il suo datore di lavoro ha provato a violentarla.

“In quel periodo purtroppo c’era il mio datore di lavoro che all’improvviso mi ha sequestrato in negozio e ha chiuso ben due porte a chiave”, ha spiegato la Cipriani. “Era l’orario di chiusura, le 20 credo e ha tentato di violentarmi, mi ha messo le mani addosso. Io stavo svenendo perché mi sono spaventata non avevo capito cosa volesse fare”, ha proseguito ancora la famosa soubrette. “Sono stati dei momenti bruttissimi“, ha aggiunto sottolineando che ancora oggi porta i segni di quell’esperienza addosso.

“Sono svenuta e mi sono salvata”

Successivamente la Setta le ha domandato come abbia fatto a scappare dalle grinfie dell’uomo. La Cipriani ha spiegato: “Mi sono salvata svenendo, mi ha sentito il polso, pensava fossi morta, si è allarmato e mi ha lasciata andare”.

Ad aspettarla, fuori dal negozio in cui lavorava, sua madre: “Sì, mi aspettava perché erano le 21 e non ero ancora uscita. Capiva che potesse esserci tanta affluenza di gente, ma non così tanto. Appena sono arrivata da lei, mi sono messa a piangere, stavo male sia emotivamente che psicologicamente, mi ha portata subito all’ospedale”, ha raccontato a ‘Storie di donne al bivio‘ su Rai 2.