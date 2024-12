“Maestrina!”: Beatrice Luzzi risponde alle critiche e fa uno spoiler sul GF

Scontro a distanza tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando a proposito del GF. L’opinionista ha risposto a qualche critica di troppo…

Scintille tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi, anche se a distanza. In particolare, la bionda ha parlato dell’attuale opinionista del GF sottolineando alcuni comportamenti e atteggiamenti a lei non troppo graditi in merito a delle dinamiche del reality. A sua volta, la rossa ha risposta facendo intuire, forse, una piccola anticipazione su quanto accadrà in futuro nella Casa più spiata d’Italia.

Beatrice Luzzi nel mirino di Stefania Orlando

Intervenuta a Pomeriggio 5, Stefania Orlando ha commentato le ultime vicende legate al Grande Fratello soffermandosi anche su una situazione precisa che ha coinvolto Shaila e sua madre. Le parole della bionda hanno fatto anche riferimento ai commenti di Beatrice Luzzi, opinionista del reality, che sarebbero stati da “maestrina”.

“Un po’ maestrina. Non sono d’accordo sulle critiche che ha fatto alla mamma di Shaila”, ha spiegato la Orlando. “Lei è andata a gamba tesa sulla madre di Shaila, che non ha fatto altro che fare la mamma. Questa donna ha visto la figlia in difficoltà, è andata lì e ha fatto la mamma”.

Beatrice Luzzi

La Orlando ha poi proseguito sempre a Pomeriggio 5: “Non ci trovo proprio nulla di male, anzi, io le avrei dato una lode a questa madre e invece è stata bacchettata in diretta. Questa signora. è quella che meglio conosce la figlia e aveva tutto il diritto di dire la sua”.

La replica e lo spoiler

A distanza di qualche ora dalla punzecchiatura della Orlando, Beatrice Luzzi ha risposto sempre nella trasmissione condotta da Myrta Merlino: “Dice che ho fatto la maestrina con la madre di Shaila? Vabbè rispetto a quello che dice di me di solito mi è andata più che bene. E chissà perché è così buona con me proprio in questo periodo…”, ha detto facendo un piccolo spoiler riguardo quello che sembra essere il prossimo ingresso nella Casa proprio della Orlando che, quindi, dovrà vedersela anche con il suo giudizio da opinionista.