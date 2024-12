Eleonora Giorgi, il messaggio strappalacrime di Clizia Incorvaia

Tutta la famiglia attorno ad Eleonora Giorgi che sta lottando contro la malattia. In queste ore è arrivato il messaggio di Clizia Incorvaia.

Prosegue la lotta contro la terribile malattia da parte di Eleonora Giorgi. La nota attrice può contare sull’aiuto dei suoi cari ed in particolare di quello di sua nuora, Clizia Incorvaia. Proprio la nota influencer e modella ha voluto mandare un importante messaggio sui social alla madre di suo marito confermando il feeling speciale tra loro.

Clizia Incorvaia, il messaggio su Eleonora Giorgi

Il loro legame è diventato sempre più forte col passare del tempo e sia Eleonora Giorgi che Clizia Incorvaia non lo hanno mai nascosto.

In questo senso, la giovane influencer ha voluto mandare un bellissimo e strappalacrime messaggio proprio a sua suocera che sta affrontando la sua battaglia contro un brutto male nel modo più grintoso e dignitoso possibile.

Clizia Incorvaia

La Incorvaia, come detto, ha condiviso un post Instagram davvero molto bello con quattro foto: “Il tempo trascorso insieme è il dono più prezioso: momenti semplici, ma pieni d’amore”, il tutto accompagnato da alcuni hashtag come #famiglia, #insieme e #love.

In questo senso, va detto che le parole della bella Clizia non erano indirizzate solo alla suocera ma anche ai suoi figli, ritratti nei vari scatti del contenuto pubblicato.

Come sta la Giorgi

La nota attrice sta lottando contro la malattia ma non ci sono bellissime novità. A Verissimo, la donna ha da poco raccontato: “Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che si è quasi esaurita, per combattere la vivacità aggressiva della malattia fatta di metastasi e sofferenza, la scienza mi dice che, anche se non in modo devastante, il tumore continua a crescere”.

La Giorgi di recente, invece, ha pure svelato di aver avuto un malore improvviso che l’ha costretta ad un ricovero d’urgenza. Insomma, non certo un periodo facile per lei.