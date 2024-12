Eleonora Giorgi ricoverata d’urgenza: preoccupazione per l’attrice, il racconto e la preoccupazione a Verissimo.

Durante la puntata dell’8 dicembre di Verissimo, Eleonora Giorgi ha sorpreso tutti con una rivelazione inaspettata che ha preoccupato i suoi fan. Intervistata da Silvia Toffanin, l’attrice ha rivelato di essere stata ricoverata d’urgenza a causa di un grave problema di glicemia.

La rivelazione ha scosso profondamente la conduttrice del programma, ma anche il pubblico presente e quello da casa. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Eleonora Giorgi: il racconto preoccupa i fan

“Potevo morire, non sapevo di avere questo problema. Avevo 500 di glicemia, ho mangiato troppo mango” ha confessato l’attrice intervistata dalla Toffanin.

Eleonora non era sola durante l’intervista a distanza: con lei, i figli Paolo e Andrea, le nuore Clizia Incorvaia e il nipotino Gabriele.

Anche stavolta la famiglia si è dimostrata un pilastro fondamentale durante questa fase difficile.

“Passeremo le vacanze con mamma a Roma“, ha dichiarato Paolo Ciavarro, che ha aggiunto che il Natale sarà un’occasione per stare tutti insieme e sostenere Eleonora in questa difficile battaglia.

Clizia, inoltre, ha sottolineato ancora una volta il legame speciale con la suocera: “Il nostro rapporto è magico, spero sia così per sempre. Non vediamo l’ora di fare quel viaggio a New York che avevamo programmato tempo fa“.

L’importanza della tradizione: “Viva il matrimonio!”

Oltre alla sua salute, Eleonora Giorgi ha parlato del valore della famiglia e del matrimonio, e ha elogiato il legame creatosi dopo le nozze dei figli. “Da quando si sono sposati, le mie nuore sono ancora più vicine e intime. Viva il matrimonio!” ha detto emozionata.

Nonostante le difficoltà, l’attrice ha mostrato una forza straordinaria e un grande spirito positivo. Ha concluso l’intervista promettendo di tornare presto in studio, questa volta con un cappello di Babbo Natale, pronta a celebrare le festività con il sorriso e la determinazione che la contraddistinguono.