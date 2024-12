Salvatore Esposito denuncia il socio Andrea Zinnia per truffa aggravata: spariti 100mila euro dalla loro società.

Il famoso attore Salvatore Esposito, noto soprattutto per l’iconico ruolo di Genny Savastano nella fortunata serie tv Gomorra, è al centro di una vicenda sconvolgente. Al centro del caso giudiziario c’è proprio il suo socio in affari, Andrea Zinnia, accusato di truffa aggravata dallo stesso attore.

Secondo Esposito, il suo socio avrebbe sottratto ben 100mila euro alla loro società per affrontare spese personali. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Salvatore Esposito: la denuncia contro Andrea Zinnia

Esposito e Zinnia avevano fondato nel 2021 la Football Future Stars srl, una società dedicata alla scoperta di giovani talenti calcistici. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla querela, Zinnia avrebbe utilizzato i fondi societari per spese personali, e causato un ammanco di 100mila euro.

Salvatore Esposito

Esposito deteneva il 51% delle quote della società e, grazie alla sua notorietà, si occupava di talent scouting nel mondo del calcio. Il suo socio, Zinnia, era amministratore della società. L’attore ha dichiarato che Zinnia avrebbe sfruttato in modo illecito i conti societari per sottrarre denaro denaro per finalità private.

Tra le spese sospette figurano il deposito per un appartamento in Svizzera, soggiorni in resort di lusso, e acquisti personali presso negozi di alta moda. Inoltre, sarebbe stato effettuato un bonifico di 5mila euro a un ex dirigente della Juventus, Romolo Gai, per motivazioni ancora poco chiare.

L’indagine in corso

Inizialmente, la Procura di Torino aveva archiviato il caso ritenendolo una questione civilistica. Tuttavia, l’avvocato di Esposito, Gabriele Vescio, ha contestato la decisione. La gip Benedetta Mastri ha accolto l’opposizione e ha concesso sei mesi per approfondire le indagini e verificare la validità degli accordi non onorati.

Esposito ha espresso il suo rammarico per la vicenda: “Io investivo pensando di chiudere grandi affari, ma alla fine sono stato truffato“. Nel frattempo, Zinnia continua a dichiararsi innocente, ma non è attualmente reperibile. Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi sviluppi della vicenda.