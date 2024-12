Guillermo Mariotto è finito nella bufera dopo un video circolato sui social, la grave accusa della senatrice: “Ha molestato il ballerino”.

Dopo l’improvviso abbandono della trasmissione durante la puntata di sabato 30 novembre, il giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, si è ritrovato al centro dell’attenzione mediatica. Mentre fino a pochi giorni fa si parlava del mistero della sua improvvisa uscita di scena, oggi infuria una nuova polemica che coinvolge anche la politica.

Infatti, la senatrice Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia ha avanzato una pesante accusa nei confronti dello stilista. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Guillermo Mariotto: la pesante accusa della senatrice

Secondo la senatrice Campione, durante una puntata del talent show di Rai 1, Mariotto avrebbe toccato in maniera inappropriata un ballerino.

Qui il video dell’episodio al centro della polemica.

La politica ha ritenuto che il gesto di Mariotto configurerebbe una vera e propria molestia sul luogo di lavoro. La parlamentare ha, inoltre, sottolineato la mancanza di interventi da parte della Rai e ha ricordato episodi simili, come quello che portò all’esclusione di Memo Remigi da un altro programma Rai.

“Perché in questo caso non vi è stata alcuna censura?” ha chiesto la senatrice, che ha richiamato l’importanza di trattare con severità questi comportamenti.

Il video di Striscia la Notizia

A dare visibilità al caso è stato Striscia la Notizia, che ha mandato in onda il video incriminato. Nel filmato, Mariotto sembra appoggiare la mano sulle parti intime di un ballerino dietro le quinte. Tuttavia, il gesto potrebbe essere interpretato anche come involontario, forse un tentativo di trovare un appiglio per alzarsi.

L’episodio si inserisce in un momento già difficile per Mariotto. Nella puntata del 30 novembre, il giurato ha lasciato improvvisamente lo studio senza fornire spiegazioni. L’ufficio stampa della maison Gattinoni ha poi giustificato l’assenza parlando di stress e problemi di salute.

Le polemiche potrebbero mettere a rischio la presenza di Mariotto nel programma. Milly Carlucci, interpellata prima dello scoppio del caso, aveva rassicurato il pubblico, promettendo chiarimenti durante la prossima puntata. Tuttavia, il clamore suscitato dalle accuse potrebbe cambiare le carte in tavola.