Una notte di festa e di gioia con figlia e amiche per Ilary Blasi che ha condiviso alcuni scatti dal Billionair di St. Moritz.

Ilary Blasi, aspettando l’uscita della nuova serie su Netflix (dal 9 gennaio), ha deciso di trascorrere una serata di festa in compagnia di alcune delle persone a lei più care. In queste ore, infatti, la bella showgirl è stata al Billionair di St. Moritz, in Svizzera, per partecipare alla serata dinner show del locale di Flavio Briatore, organizzata presso il lussuosissimo Grand Hotel des Bains Kempinski. Insieme a lei la figlia Chanel ma anche l’amica Michelle Hunziker…

Ilary Blasi al Billionair di St. Moritz

Un weekend di festa spensierata per Ilary Blasi e Chanel Totti che hanno condiviso foto e video di un weekend incredibile a St. Moritz. A quanto pare, però, madre e figlia non erano sole. Con loro, infatti, anche Michelle Hunziker, la manager delle showgirl, Graziella Lopedota e, a quanto pare, anche Bastian Muller che è sembrato apparire rapidamente in una storia social della conduttrice.

Ilary Blasi

Come detto, la Blasi è volata in Svizzera per partecipare alla serata dinner show del Billionaire di Flavio Briatore a St. Moritz, organizzata presso il lussuosissimo Grand Hotel des Bains Kempinski, e sui social ha voluto condividere alcune foto.

Su Instagram, in particolare, ecco un post con tanto di foto che vede le donne sorridenti intente a dirigersi probabilmente verso il locale.

I look della serata

Dando uno sguardo alle stories Instagram della Blasi è stato possibile osservare anche i look scelti da lei e dalle sue compagne di serata. La bella Ilary ha optato per una tutina nera che, come riportato da Leggo, potrebbe essere quella di Twinset dal costo di 395 euro. Sopra, ecco una pelliccia nera per proteggersi.

Per quanto riguarda, invece, la figlia Chanel, eccola con un outfit più sobrio, con un golfino nero a collo alto e pantaloncini neri con le calze e sopra un blazer oversize grigio. La Hunziker, dal canto suo, ha scelto un vestito in nero: un abitino in velluto molto semplice.