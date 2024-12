Sanremo a Mediaset con Maria De Filippi e Stefano De Martino: la “proposta”

I rumors sul futuro di Sanremo e le possibilità in vista delle prossime edizioni della kermesse musicale. E se il Festival si spostasse a Mediaset?

Il futuro del Festival di Sanremo sembra essere in bilico, in particolare l’affidamento della kermesse musicale alla Rai dopo il 2025. E se l’evento della musica italiana si spostasse a Mediaset? La pazza idea, che suona quasi come proposta, è arrivata da Iva Zanicchi che parlando a Libero ha ipotizzato la novità con tanto di protagonisti: Maria De Filippi e Stefano De Martino.

Sanremo a Mediaset? L’idea di Iva Zanicchi

“Il Festival e la Rai è un binomio che è sempre stato vincente e mi auguro resista ma non è detto che qualcun altro non possa organizzarlo bene lo stesso”, ha esordito prima di tutto Iva Zanicchi parlando a Libero e facendo riferimento alla sentenza del Tar della Liguria che ha stabilito come, dal 2026, si dovrà procedere “con una gara aperta agli operatori del settore” per assegnare l’organizzazione della manifestazione musicale (e dell’evento tv) più importante d’Italia.

Alla Zanicchi, però, un Festival lontano dalla Rai non dispiacerebbe: “Magari Mediaset con De Martino alla conduzione e dietro l’esperienza e la forza di una garanzia assoluta come Maria De Filippi nelle vesti di direttrice artistica. Quello sì che sarebbe il non plus ultra! Poi magari succede per davvero”, ha detto.

E sulla pista Discovery…

La Zanicchi ha aperto anche ad un’altra possibilità, ovvero quella che il Festival possa spostarsi su Discovery, ritrovando Amadeus che per anni ha fatto grandi cose come direttore artistico.

“Beh, sarebbe un colpo mica da ridere! Amadeus ha fatto dei Festival meravigliosi“, ha esordito l’Aquila di Ligonchio. “È un grandissimo organizzatore, un grande presentatore. Io lo amo, veramente. E non è che siccome adesso sul Nove ha qualche difficoltà abbia perso le sue capacità e il suo talento. Merita tutta l’ammirazione come conduttore e anche come uomo. Si è dimostrato sempre carino e rispettoso. Davvero voglio molto bene ad Amadeus…”.