Caos Mariotto-Striscia: “Aggressione”, la replica: “Piccolo uomo”

Dopo il Tapiro di Striscia la Notizia a Guillermo Mariotto si è scatenata una bufera. Anche Francesca Manzini ha risposto all’uomo.

Sta diventando un vero e proprio caso globale Guillermo Mariotto. Non solo per la fuga, al momento ancora senza una spiegazione confermata, da Ballando con le Stelle, ma anche per il modo in cui ha affrontato il faccia a faccia con Striscia la Notizia e la ricezione del Tapiro d’Oro. Il noto giudice della trasmissione Rai, infatti, ha reagito in malo modo provocando una serie di reazioni…

Mariotto-Striscia: il Tapiro e le reazioni

Nelle scorse ore Striscia la Notizia, tramite il noto inviato Valerio Staffelli, ha provveduto a provare a consegnare il Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto per i fatti avvenuti a Ballando con le Stelle quando il giudice si era improvvisamente dato alla fuga senza apparenti spiegazioni.

Guillermo Mariotto

Durante la consegna del Tapiro, però, Mariotto non ha reagito bene e dopo una serie di parole non proprio cortesi, ha fatto dei riferimenti allo spegnere una sigaretta che stava fumando in un posto non certo consono: la bocca di Staffelli…

Le immagini della consegna del Tapiro hanno generato molte reazioni e anche lo stesso Mariotto avrebbe riferito parlando a Rtl 102.5 di aver subito una sorta di “aggressione” da Staffelli.

Finita qui? Assolutamente no perché anche sponda Striscia sono arrivati commenti…

Francesca Manzini risponde: “Piccolo uomo”

In particolare, a prendere le difese di Staffelli e del tg satirico è stata la comica e conduttrice Francesca Manzini che sui social ha replicato alle parole di Mariotto e al suo atteggiamento durante il faccia a faccian con l’inviato di Striscia.

“Questo vecchiume lavora per la verità e giustizia da 37 anni!”, ha detto la Manzini in una storia social facendo riferimento alle parole di Mariotto. “E percula gente come te che crede di avere uno stile mentre qui l’hai perso completamente. Un po’ di rispetto anche per Valerio che aspetta le ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo“.