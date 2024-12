Con chi ce l’ha Amadeus? Sui social, il noto conduttore ha pubblicato un messaggio decisamente emblematico contro le bugie e i bugiardi…

Ha scelto un modo tutto suo Amadeus per rispondere, evidentemente, a qualche critica o commento che lo ha visto di recente protagonista. Non è chiaro a chi abbia voluto rispondere il conduttore, da poco passato al Nove dopo l’esperienza alla Rai, ma le sue parole potrebbero essere arrivate all’indirizzo di qualche artista in chiave Sanremo…

Amadeus, la filastrocca contro le bugie

Nelle scorse ore, attraverso una storia su Instagram, Amadeus ha deciso di pubblicare una filastrocca emblematica che fa riferimento a Pinocchio e alla storia di Gianni Rodari. Il riferimento alle bugie e ai bugiardi è palese.

Amadeus Festival Sanremo 2024

“Nel paese della bugia, la verità è una malattia”, si legge. “Non ha vaccino, non ha cura e neanche a metri si misura; la verità è presagio solo di buona sorte e ai bugiardi non rimane che tenersi il naso lungo e le gambe corte“.

Un modo decisamente originale ma allo stesso tempo forte da parte del presentatore per replicare a tutte quelle che, evidentemente, sarebbero le bugie dette magari proprio contro di lui.

Le ipotesi sul destinatario

Come precisato, Amadeus non ha dato alcun tipo di riferimento relativamente alle sue parole riportate sui social ma è possibile che il conduttore abbia voluto replicare a certe voci che da tempo si stava susseguendo. In particolare alle accuse di Al Bano Carrisi che non ha certo nascosto quello che sarebbe stato un “inganno” ricevuto.

Il cantante di Cellino San Marco ha più volte detto che Amadeus gli aveva promesso di chiamarlo tra i big di Sanremo quando era alla direzione artistica, cosa che però non è mai avvenuta.

Staremo a vedere se Ama vorrà dare qualche spiegazione oppure no.