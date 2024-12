Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi diventeranno presto genitori del loro primo bebè insieme, l’influencer ne ha parlato a Verissimo.

Manca ormai veramente poco all’arrivo del primo figlio di Giulia Salemi, il secondo per Pierpaolo Pretelli, e l’influencer non vede l’ora. Parlando a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, la donna ha raccontato alcuni aspetti della gravidanza ma anche di quello che significherà per lei diventare madre in un mondo dove purtroppo non tutto va come dovrebbe.

Giulia Salemi e i dettagli sul bimbo in arrivo

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Giulia Salemi, bellissima con tanto di pancione ormai pronto, ha spiegato come stia e come si stia preparando all’arrivo del piccolo: “Ho un’energia, una positività e delle sensazioni che non ho mai vissuto prima. Non sono mai stata più felice di così. Mancano poche settimane, poi il mio bambino nascerà, teoricamente il parto sarà a metà gennaio, sarà un Capricorno”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Curioso anche il fatto che la Salemi e Pretelli non abbiano ancora scelto il nome del bambino: “Lo sento tantissimo, soprattutto la sera quando si muove proprio! Non abbiamo ancora scelto un nome, arriveremo il giorno del parto e decideremo, so che andrà così e durante le ecografie è sempre girato, quindi non posso nemmeno vedere il suo visino”.

“Questa società mi spaventa”

Importanti i passaggi dell’intervista a Verissimo in cui la Salemi ha parlato di come sarà come madre e anche degli insegnamenti che proverà a dare al suo piccolo. “Penso spesso al futuro e come sarà e anche alla responsabilità che avrò come mamma di un bambino, voglio insegnargli il rispetto, l’educazione e spero che il mio piccolino cresca in una società migliore perché quella attuale mi spaventa moltissimo”, ha detto la donna.

“So che non sarò perfetta perché la perfezione non esiste ma il valore che desidero più trasmettere al mio bambino è il rispetto per l’altro”, ha continuato Giulia con grande emozione.