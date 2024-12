La battaglia contro la malattia e il racconto di come stiano andando le cure: Bianca Balti svela alcuni dettagli molto forti della sua lotta.

Solamente alcune settimane fa, Bianca Balti aveva sorpreso tutti con un annuncio terribile. La modella aveva raccontato di essere alle prese con un tumore alle ovaie al terzo stadio. Una malattia terribile che di lì a poco le avrebbe cambiato la vita. In questo senso, la donna ha voluto fornire ulteriori dettagli di come stiano andando le cose e lo ha fatto a Le Iene trascorrendo con loro, e nello specifico con Nicolò De Devitiis, 48 ore, tra Los Angeles a Milano.

Bianca Balti: “Non camminavo più”

Protagonista a Le Iene, Bianca Balti ha lasciato entrare nella sua vita Nicolò De Devitiis raccontando apertamente alcuni aspetti terribili della sua battaglia: dal giorno della scoperta della malattia ad oggi. La modella ha ripercorso anche il giorno in cui è stata ricoverata e poi operata per il tumore alle ovaie al terzo stadio.

Bianca Balti

“Era l’8 di settembre, sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato. Ti rendi conto veramente di quanto grave fosse la situazione perché poi quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto”, ha esordito la Balti.

“Io ero al mare con le bambine e sentivo questo male, ero preoccupatissima, ma non volevo rovinare il weekend. Quando sono tornata a casa non riuscivo a camminare. In ospedale il dottore mi disse che li giù ero messa veramente male. Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine”, ha ammesso con grande emotività la donna.

L’amore della famiglia

Adesso la bella Bianca sta procedendo con le cure, la chemio e anche una dieta più moderata perché le cure “gonfiano”.

La donna sembra aver riscoperto alcune delle cose più importanti della vita: “Con mia madre e mio padre ora ho un rapporto giusto, di loro ho sempre parlato male pubblicamente, ma quanto li amo non l’ho mai detto abbastanza”, ha detto.

Importantissimo in questo momento della sua vita, sicuramente, l’affetto delle sue figlie e dei suoi cari: Una volta che hai l’amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita. Da questa ultima esperienza ho avuto la conferma che ho imparato proprio a vivere bene perché se anche vivo bene in questa situazione sono bravissima, sono una brava studentessa della vita”, ha aggiunto a Le Iene.