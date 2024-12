Il bacio della pace tra Fedez e Tony Effe: c’è la foto ma… non è come sembra

Dopo il famoso dissing, tra Fedez e Tony Effe le cose sembrano essersi placate. Sui social è spuntato persino un bacio tra loro…

Presto si ritroveranno al Festival di Sanremo 2025 come concorrenti tra i big, ma in che rapporti sono veramente Fedez e Tony Effe dopo il famoso dissing di qualche tempo fa? Chi lo sa. Quello che è certo è che tra i due artisti è arrivato un bacio. Attenzione, però, non è come possa sembrare. Ecco cosa è successo davvero per le vie di Milano…

Il bacio tra Fedez e Tony Effe: il murales

Dopo essersene detti di tutti i colori a suon di dissing, tra storie con donne, azioni non troppo di vanto in discoteca e prese in giro varie, tra Fedez e Tony Effe è scoppiata la pace, almeno in via Ventimiglia, a Milano, dove è apparso in queste ore un murales relativo ai due rapper che si baciano…

Fedez

Ebbene sì. I due artisti sono stati immortalati dal famoso e bravissimo street artist, TvBoy, che sui social ha voluto condividere in un post la sua opera d’arte.

“Tonu Effe e Fedez sorpresi mentre si preparano per Sanremo. Via Ventimiglia, Milano”, ha scritto con simpatia l’autore del murales. Nel contenuto condiviso, con tanto di filmato e poi anche di foto, si vedono i due rapper darsi un bacio sulle labbra. Alle loro spalle, pure un cuore grande in segno di “amore”.

Le reazioni

Al momento non sappiamo come i due rapper abbiano colto questa opera d’arte in loro onore, quello che sembra evidente, però, che i fan di TvBoy abbiano assolutamente apprezzato. Sotto al post, infatti, moltissimi utenti hanno voluto dire la loro. “Non ci credo, è pazzesco, complimenti”, si legge. “Uno stile unico, un lavoro magnifico”, ha scritto un altro fan.

In tanti hanno commentato con ironia sottolineando come, forse, Fedez e Tony Effe a Sanremo non saranno esattamente cordiali: “Io già li vedo dietro le quinte a litigare. Chissà se faranno davvero la pace”.