Alberto Matano: ecco quanto guadagna il conduttore TV

Ecco quanto guadagna Alberto Matano, il conduttore di La vita in diretta ma anche opinionista di Ballando con le stelle.

Dal 2019 il padrone dei casa a La vita in diretta è Alberto Matano. Il conduttore calabrese è molto apprezzato dal pubblico di Rai 1 per la sua grande professionalità e per la sua simpatia, doti che lo stanno facendo apprezzare anche nel suo ruolo di opinionista a Ballando con le stelle. I dati di ascolto del programma non fanno che confermare il fatto che il presentatore merita la stima che il pubblico, ma anche l’azienda pubblica, stanno dimostrando di avere in lui. Ma quanto guadagna Alberto Matano? Vediamolo insieme.

Alberto Matano: quanto guadagna il conduttore di La vita in diretta

Notizie ufficiali riguardo al contratto di Alberto Matano con la Rai non ce ne sono, ma secondo alcune indiscrezioni, il presentatore guadagnerebbe per il suo lavoro nella tv pubblica circa 240.000 euro all’anno. Se la cifra dovesse essere confermata, questo significherebbe che il suo stipendio mensile sarebbe intorno ai 20.000 euro, quello settimanale si agirebbe invece intorno ai 5.000 euro.

Alberto Matano

Ricordiamo che il suo programma, La vita in diretta, va in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, su Rai 1. Poi non va dimenticato il già citato impegno da opinionista fisso per Ballando per con le stelle. Certo questo è un impegno che porta via ad Alberto Matano meno tempo, considerato che ogni edizione del talent è composta da una decina di puntate e va in onda una volta all’anno.

La vita in diretta, oltre a essere trasmesso quotidianamente sugli schermi di Rai 1, va in onda ininterrottamente da settembre fino a maggio o addirittura giugno (a seconda delle stagioni). Durante l’anno poi può capitare anche di vedere Alberto Matano ospite di altri programmi e alla conduzione di qualche speciale.