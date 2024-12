Giacomo Urtis: “Mi ritiro in convento per dimenticare il mio ex. Io suora? Chissà…”

Confessioni davvero bizzarre da parte di Giacomo Urtis che è tornato single e si sta ritirando in convento per superare la delusione.

Genny è tornata single. Stiamo parlando di Giacomo Urtis e della sua versione, sempre più, al femminile. Intervistato da MowMag, il noto chirurgo estetico ha raccontato di essere stato lasciato dal suo ex e che per superare la delusione si sta per trasferire addirittura in un convento. A quanto pare, le sue parole, non sarebbero uno scherzo…

Giacomo Urtis single si ritira in convento

Durante un’intervista a MowMag, Giacomo Urtis ha rivelato di essere tornato single e di essere stato lasciato o comunque che il suo fidanzato se ne sia andato da casa. “Ieri il mio fidanzato se ne è andato da casa, ci siamo lasciati e sono distrutta. Sto andando in un convento dove mi ritirerò per i prossimi mesi in preghiera”.

Giacomo Urtis

Urtis ha poi aggiunto: “Passerò le giornate a fare rosari e ostie, ma sarei disposta a farmi suora pur di dimenticare. Ho conosciuto questo posto grazie a un’amica e spero che mi aiuterà a risollevarmi dall’enorme delusione d’amore che sto attraversando”.

La storia col fidanzato e l’ipotesi suora

Parlando del fidanzato, Urtis ha spiegato di non aver mai potuto parlare apertamente sui social dell’uomo: “Non ho potuto. Ho tantissime foto insieme a lui ma ho dovuto tenerle private per non ‘offendere’ la sua famiglia. Da quando i genitori hanno saputo della nostra relazione, non gli parlano più. Pensa che il fratello non l’ha nemmeno invitato al matrimonio!”.

Sull’ipotesi di un ritorno insieme, niente da fare: “La storia è finita da tre settimane, lui ha lasciato casa mia ieri. Purtroppo i genitori gli hanno imposto un aut aut, oltre ad aver logorato la nostra serenità nel tempo. Non penso che torneremo insieme. Purtroppo, devo dimenticare. E spero di farcela”.

Infine, una chicca: “Per superare questa delusione d’amore, sarei disposta anche a farmi suora! In convento ci vado davvero, per quanto tempo si vedrà”.