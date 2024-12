“Hai rotto i co***oni”: Luca Calvani perde le staffe al GF

Momento di tensione al Grande Fratello tra due concorrenti. In particolare Luca Calvani ha perso la pazienza davanti a tutti.

La pressione e la tensione al Grande Fratello sembrano essere arrivate anche per Luca Calvani. Da sempre il gieffino è stato tra i concorrenti con maggiore pazienza e tranquillità ma anche per lui è giunto il momento di “sbottare”. Nel mirino dell’attore e conduttore ci è finito Tommaso Franchi, reo di alcuni atteggiamenti “da bambino”.

Luca Calvani contro Tommaso Franchi al GF

Sembra proprio che Luca Calvani abbia perso la pazienza verso Tommaso Franchi. Il più grande tra i due concorrenti, infatti, è convinto che il più giovane stia esagerando con certi comportamenti in relazione al suo rapporto con Mariavittoria Minghetti.

Luca Calvani

Calvani è convinto che Franchi sia troppo insistente e bisognoso di attenzioni con la ragazza e per questa ragione ha perso le staffe: “Vai da tutti a dire che stai male. Devi smetterla! Devi smetterla di fare il bambino di 15 anni, ce la fai?“, ha detto Luca.

“Ti piace una ragazza di trentuno anni e lei secondo me ha le p*** piene di avere a che fare con un ragazzino che ha bisogno costantemente che gli portino la paletta e il secchiello per giocare. La paletta e il secchiello sono tutte le conferme che chiedi in continuazione”, ha aggiunto ancora l’uomo.

La replica del ragazzo e la furia di Luca

Dal canto suo Franchi ha provato a giustificarsi dicendo di temere che la ragazza possa mettere fine al loro rapporto. A quel punto, però, Luca ha perso ulteriormente la pazienza dando vita ad uno sfogo ancora più forte: “A me sembra che tu ne chieda parecchie. Vuoi farle il piattino, poi le chiedi: ‘Ti è piaciuto? L’hai mangiato tutto? Hai fatto il ruttino?’. Sono tutte conferme per fare capire che sei un bravo fidanzatino. Quella roba la manda in pappa. La smetti cinque minuti? E smettila di dire che tra cinque giorni tu esci. Se esci è perché ti comporti così. Hai rotto i co***oni anche a me“.