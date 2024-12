“Finto malato?”: Costantino Vitagliano si mostra mentre si fa una puntura per la sua malattia

Ha risposto con una storia Instagram alle critiche e alle illazioni sul suo conto e sulla sua malattia: la spiegazione di Costantino Vitagliano.

Alcuni mesi fa, Costantino Vitagliano aveva raccontato di essere alle prese con una malattia autoimmune che lo stava costringendo a delle cure particolari. L’ex re dei tronisti, però, aveva dovuto fare i conti anche con qualche haters e qualche scettico al quale ha risposto in queste ore mostrando mentre si fa una puntura proprio per affrontare la patologia.

Costantino Vitagliano si mostra mentre si fa una puntura

Nelle scorse ore, tramite una lunga storia su Instagram, Costantino Vitagliano ha deciso di replicare a tutti quegli scettici che, evidentemente, hanno messo in dubbio il fatto che l’ex tronista sia effettivamente alle prese con una malattia autoimmune. L’uomo ha scelto di farsi vedere mentre si fa una puntura, evidentemente parte di una terapia di cure per affrontare la patologia.

Costantino Vitagliano

“Ciao a tutti. Io vado a farmi la punturina. Quindi, niente, per tutti quelli dicono che ho mentito, che mi sono finto ammalato, non so per quale motivo dato che a me non manca un ca**o… E, ve lo posso dire, ho fatto quello che ho fatto in passato e non mi manca niente, non stiamo a elencare, mi potevo godere la vita… Purtroppo mi è arrivata questa cosa”, ha detto Costantino.

La malattia e le cure

Vitagliano non ha dato dettagli particolari sulla malattia e neppure sul tipo di puntura che stava andando a farsi ma ha aggiunto: “[…] C’è chi è ammalato come me e da un momento all’altro gli è cambiata la vita. E niente, cazzari, io mi curo. Spero non vi capiti mai, io non auguro il male a nessuno, godetevela la vita!”. E ancora: “Io purtroppo mi devo curare, ma cercherò di godermela al massimo ancora”.