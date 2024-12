Michelle Hunziker nonna dolcissima: il video mentre suona con il piccolo Cesare

Valanga di like e commenti per Michelle Hunziker in versione nonna. La showgirl protagonista al pianoforte con il piccolo Cesare.

Michelle Hunziker ha regalato ai suoi follower un momento di dolcezza e riflessione, condividendo un video su Instagram che la ritrae insieme al piccolo Cesare, il nipotino nato dalla figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Nel video, la celebre showgirl è al pianoforte, mentre il piccolo Cesare osserva curioso e rapito. Un’immagine intima e tenera, che ha scaldato il cuore dei suoi fan.

Michelle Hunziker, il video al pianoforte con Cesare

Bravissima nel suo lavoro in tv e a quanto pare anche come nonna. Michelle Hunziker ha fatto impazzire di dolcezza i suoi seguaci social mostrandosi, come detto, in versione famiglia, insieme al nipotino Cesare, intenta a suonare il pianoforte.

La bella Michelle ha accompagnato la clip con una riflessione profonda, scrivendo nelle sue stories Instagram: “Il tempo è il bene più prezioso della vita. Dedichiamolo a chi amiamo. Quando sto con le mie figlie e il mio bignè il mio cuore vola”. Parole che hanno messo in luce il suo grande amore per la famiglia e, in particolare, per il ruolo di nonna che sembra vivere con entusiasmo e gioia contagiosa.

Michelle Hunziker

La Hunziker non ha mai nascosto l’importanza degli affetti nella sua vita e questa nuova fase, arricchita dall’arrivo del piccolo Cesare, sembra averle dato ancora più energia e felicità. Tra momenti di gioco e gesti quotidiani pieni di significato, la showgirl ha dimostrato quanto sia fondamentale coltivare le relazioni con i propri cari.

Le reazioni dei fan

Il video in questione è stato accolto con affetto e ammirazione da parte dei suoi fan che hanno elogiato la sua sensibilità e la sua capacità di trasmettere valori autentici. Le immagini sono diventate virali ottenendo tantissimi like e commenti positiv. Ancora una volta, la Hunziker si è confermata una donna di grande carisma, capace di ispirare con la sua semplicità e il suo amore per la famiglia.