Valerio Scanu “tradito” da un fan sgancia una bordata a Blanco

Inattesa frecciata di Valerio Scanu a Blanco ma anche ad una serie di fan che avrebbero virato riguardo il loro gradimento verso l’artista.

Curioso scambio di vedute da parte di Valerio Scanu che è stato ospite del podcast ‘The Man Under The Hood’. Durante la sua apparizione, tra i temi affrontati, l’artista sardo ha parlato anche del suo rapporto con i fan, utilizzando l’argomento anche per tirare in ballo Blanco e sganciare qualche frecciatina davvero inattesa.

Valerio Scanu e il rapporto con i fan

Protagonista del podcast ‘The Man Under The Hood’, Valerio Scanu ha avuto modo di sottolineare alcuni aspetti della carriera di un artista con particolare focus sul rapporto con i fan.

In tale ottica, il cantante ha spiegato che, nonostante in passato abbia fatto degli errori, sarebbe sempre bene dividere il lavoro dalle amicizie e, in tal senso, non entrare mai in rapporti stretti con i propri seguaci.

Blanco

“I fan sono importanti, però… è giusto che rimangano tali”, ha esordito Scanu. “Poi, è successo, ma è rarissimo, che una fan sia diventata una sorella.. Perché poi mi è venuto un altro che si faceva, all’epoca, 200mila concerti. Uno di quelli che passano dallo stalking al niente”.

“Adesso sta stalkerando un altro artista… che poi con me non c’entra niente…”.

La frecciata a Blanco

Scanu ha proseguito in questo senso facendo una piccola descrizione dell’artista in questione facendo capire che si tratti di Blanco. “Ma ha la tartaruga… e tra l’altro è uno di quelli che si esibisce con l’autotune…”.

“Ma che ca**o c’entra? Mi chiedo, ma che cosa avete sentito di me fino a ieri? O vi siete drogati prima quando sentivate me, o vi state a drogà adesso”.

Facendo poi riferimento a questo artista in questione, Scanu ha dato qualche dettaglio in più facendo capire, appunto, che si stava riferendo a Blanco, senza mai nominarlo apertamente: “Uno di quelli che usa l’autotune, ha la tartaruga, si esibisce a petto nudo. Diciamo che è uno spacca rose…”.