“Vuoi un figlio? Fallo alla vecchia maniera”: Emma sbotta contro un hater

A seguito di una lunga intervista, Emma Marrone ha ricevuto molti commenti, anche spiacevoli. La cantante ha replicato ad un hater.

Nelle scorse ore Emma Marrone è stata protagonista di una lunga ed interessante intervista per Vanity Fair. Nell’occasione, la cantante ha spiegato il proprio desiderio di avere figli ma anche il fatto di non poterne avere in modo naturale a causa dell’asportazione delle ovaie. Una situazione che, evidentemente, alcuni odiatori social non hanno ben capito tanto che uno di loro ha provato a disturbare l’artista provocandone la reazione.

Emma Marrone, il commento di un hater sul fare figli

Come anticipato, nelle scorse ore Emma Marrone era stata protagonista di una bella intervista su più argomenti. Uno di questi era relativo alla possibilità di avere dei figli. In questo senso, la cantante aveva spiegato di aver rinunciato all’idea di diventare madre sottoponendosi alla procreazione medicalmente assistita in quanto, senza compagno, in Italia è vietato.

Emma Marrone

Le sue parole, però, non sembrano essere state chiare ad alcuni haters che sui social l’hanno attaccata sul delicato argomento.

Uno di questi odiatori le ha scritto: “Cara Emma Marrone, ti stimo molto ma, per fare un figlio, c’è anche la ‘vecchia maniera’ eh? Poi, se proprio proprio vuoi diventare genitore e non hai un compagno si può pensare anche a un’adozione (ma non so se ci sono difficoltà)”.

La forte replica

Questo utente, evidentemente, non ha letto l’intervista della Marrone o non ha compreso quali siano le problematiche dell’artista che, a modo suo, ha risposto duramente: “Caro tesoro bello, per la ‘vecchia maniera’ servono le ovaie che non ho. Vabbè dai, ma che te lo spiego a fare. Manco all’asilo”.

Insomma, la cantante ha optato per una replica chiara e diretta che non avrebbe neppure dovuto esserci ma, purtroppo, sui social molti utenti parlano senza sapere o essere informati, giusto per dire la loro.