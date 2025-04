Il retroscena legato ad Adriana Volpe e Pierluigi Diaco con la decisione di non avere più la showgirl nella trasmissione ‘BellaMa”.

Dopo essere uscita finalmente allo scoperto con il nuovo compagno con tanto di bacio “pubblico”, Adriana Volpe è tornata a far parlare anche per questioni legate al suo lavoro. Nello specifico, al netto della partecipazione a ‘Ne vedremo delle belle’ su Rai 1 con Carlo Conti, a far discutere è la sua “sparizione” dalla trasmissione di Pierluigi Diaco, ‘BellaMa”. A Libero, la donna ha spiegato cosa sia accaduto.

Adriana Volpe: il lavoro e i fatti con Magalli

Nel corso degli anni e della sua recente carriera in televisione, Adriana Volpe è sicuramente stata spesso accostata a Giancarlo Magalli con cui ha lavorato per diverso tempo in Rai. Tra i due, come noto, i rapporti erano stati tesi fino a poco tempo fa ma, per fortuna, tutto è rientrato. Intervistata da Libero, la Volpe ha spiegato alcuni dettagli sulla vicenda.

“È stata una storia che ha lasciato un segno importante nel mio percorso professionale. Ho affrontato tante difficoltà, e oggi sento quanto fosse necessario chiudere quel capitolo, dopo anni di sacrifici, lacrime, spese per avvocati e un grande dispendio di energie”. La Volpe ha anche aggiunto che, dopo tanto tempo, ha fatto pace con se stessa e con Magalli con cui non ha escluso la possibilità di lavorare di nuovo in futuro.

Cosa è successo con Pierluigi Diaco

Dell’argomento Magalli, la Volpe aveva parlato a Verissimo di recente e proprio quella intervista avrebbe messo la parola “fine” al suo rapporto con Pierluigi Diaco e la trasmissione ‘BellaMa’ con cui collaborava. La Volpe ha confermato, in questo senso, il retroscena: “(Diaco ndr) Si è risentito molto perché avrebbe voluto essere lui a raccontare quella pagina televisiva”, ha detto in merito all’intervista da lei rilasciata a Verissimo.

“Dopo la mia partecipazione a Verissimo, infatti, il mio rapporto lavorativo con BellaMa’ si è concluso. Ma, come si dice, quando si chiude una porta si apre un portone: da Rai2 sono approdata a Rai1, dove sono stata accolta da Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ e, allo stesso tempo, scelta per ‘Ne Vedremo Delle Belle'”.