Antonella Clerici svela il suo futuro in Rai: “Cosa voglio fare a giugno”

Gli insulti degli haters, la famiglia ma anche il contratto in scadenza con la Rai: Antonella Clerici si sbilancia a tuttotondo su vari argomenti.

Si è trovata nelle ultime settimane a dover rispondere in modo anche piuttosto duro agli haters. Eppure, Antonella Clerici il sorriso non lo ha mai perso. La conduttrice, intervistata dal settimanale F, ha avuto modo di concentrarsi su diversi argomenti tra cui, appunto, gli odiatori social ma anche il suo futuro lavorativo con il contratto con la Rai in scadenza a giugno.

Antonella Clerici e gli insulti degli haters

Nel corso dell’intervista al settimanale F, Antonella Clerici è tornata a parlare del rapporto con gli odiatori social. In particolare sulle parole che, spesso, la fanno veramente arrabbiare come l’insulto del “tornarsene in cucina”, una affermazione che per stessa ammissione della conduttrice le fa ” salire il sangue al cervello”.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

“Chi scrive una cosa del genere evidentemente non sa chi sono. Ho fatto il liceo classico, mi sono laureata, ho condotto programmi di tutti i tipi”, ha dichiarato la presentatrice. Tra i vari passaggi della Clerici nell’intervista anche il rapporto con sua figlia Maelle e qualche amore tossico vissuto.

Contratto in scadenza con la Rai: il futuro

Importantissimo, invece, il passaggio relativo alla carriera professionale e il suo futuro in Rai. Infatti, la Clerici ha il contratto in scadenza a giugno con la tv di Stato. Nessun dubbio sulle sue intenzioni: “Penso proprio che lo rinnoverò, se la Rai lo vorrà. Non sono una che va di qua e di là, non gioco al rialzo. So quali sono i pregi e difetti di questa azienda, mi sento a casa“. Insomma, a questo punto non resta che aspettare una mossa da parte dell’azienda che, con ogni probabilità, ascolterà il volere della donna e anche quello del suo ampio pubblico che da anni è sempre una garanzia.