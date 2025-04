Confessione a tuttotondo per Vladimir Luxuria tra vita privata e professionale. Le parole dell’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Ha da poco commentato l’arrivo di Veronica Gentili alla conduzione de L’Isola dei Famosi al suo posto. ora Vladimir Luxuria è tornata sull’argomento e ha poi parlato anche di molti aspetti legati alla sua vita privata e alle voci di una relazione con l’amico Danilo. Luxuria è stata ospite de ‘La Volta Buona’ e con Caterina Balivo si è confessata a 360°.

Vladimir Luxuria e L’Isola dei Famosi

Intervenuta nel salotto di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Vladimir Luxuria ha prima di tutto parlato del suo addio a L’Isola dei Famosi e dell’arrivo di Veronica Gentili: “Le consiglio di non dare troppo retta alle voci intorno a lei. Io sono stata molto rigida e tesa perché volevo fare bene la parte tecnica, se mi dovessero chiedere mai di condurre un altro reality, sarei meno Vladimir e più Luxuria”.

Vladimir Luxuria – www.donnaglamour.it

E su chi aveva insinuato che lei avesse fatto le scarpe alla Blasi: “Quest’idea che una deve fare le scarpe è assurda, questa è una giostra, una volta tocca a me, una volta tocca a lei. Io le ho scritto l’altra sera, prima che iniziasse il nuovo programma su Canale 5″, ha detto Luxuria.

La vita privata e l’amico Danilo

Passaggio molto toccante e delicato, invece, quello relativo alle voci sul presunto fidanzato, Danilo: “Danilo è un mio amico, l’amicizia è una forma d’amore perché gli amici sono importantissimi, ma non è il mio fidanzato. Il mercato è libero, sia per me che per lui. Danilo è una persona intelligente e straordinaria, io sono libera e super accessoriata”, ha detto Luxuria.

Poi, a livello personale, ecco la confessione nel salotto de ‘La Volta Buona‘: “Sono ancora single, a volte quando sono sola a casa, ceno da sola, dormo da sola, mi piacerebbe avere una persona alla quale raccontare la mia giornata. Però sono una persona molto ottimista, non c’è mai limite all’amore”.