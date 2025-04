Si è spenta a 55 anni l’attrice e regista Valentina Tomada, volto de Il Paradiso delle Signore. Le cause del decesso.

Il cast della celebre fiction Rai Il Paradiso delle Signore è segnato da un nuovo terribile lutto. Dopo le recenti scomparse di Andrea Savorelli, 30 anni, e di Pietro Genuardi, 62 anni, oggi giunge la triste notizia del decesso di un altro volto della soap opera italiana: Valentina Tomada. L’attrice si è spenta a 55 anni. Ma scopriamo tutti i dettagli della triste notizia.

Valentina Tomada: il mondo della fiction piange l’attrice

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Valentina Tomada, attrice e regista romana nota al grande pubblico per i suoi ruoli in celebri fiction italiane.

Interprete sensibile e poliedrica, aveva conquistato il cuore del pubblico nel ruolo di Palma Rizzo nella serie Il Paradiso delle Signore, ma anche in produzioni come Don Matteo, Provaci ancora Prof, Centovetrine, Vivere, Un passo dal cielo e Incantesimo.

A diffondere la notizia della morte è stata l’attrice Emanuela Grimalda, che sui social ha condiviso una foto dell’amica scrivendo: “Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà“.

Solo poche settimane fa, il 21 marzo, Valentina Tomada aveva pubblicato un post toccante sul suo profilo Facebook, nel quale scriveva: “Primavera. Rinascita. E che lo sia. Ma la mia vita mi piaceva pure prima“. Un messaggio che, letto oggi, assume un significato ancora più profondo e struggente.

Tuttavia, al momento non sono note le cause della morte.

Una carriera tra teatro, fiction e regia: chi era Valentina Tomada

Nata a Roma il 12 febbraio 1970, Valentina Tomada era molto più di un’attrice. Amava la cultura, il cinema indipendente e il contatto umano. Aveva fondato il Car Boot Market e creato il Fabriano Film Fest, che dirigeva da sei anni con passione. Nel 2023 aveva partecipato anche a un film dei Me contro Te, dimostrando ancora una volta la sua versatilità.

Sul suo sito ufficiale raccontava con affetto della sua famiglia, composta dal compagno Eugenio, dalla figlia Eva e dalla cagnolina Lola.

La scomparsa di Valentina Tomada si aggiunge ad altri recenti lutti che hanno colpito il cast de Il Paradiso delle Signore, dopo le morti di Andrea Savorelli e Pietro Genuardi.