Ai funerali di Antonello Fassari non è passata inosservata l’assenza di Alessandra Mastronardi: l’attrice rompe il silenzio.

L’ultima settimana i fan de I Cesaroni sono stati colti da una terribile notizia: la scomparsa di Antonello Fassari, il celebre attore che interpretava il ruolo di Cesare nella fortunata serie televisiva. Nei giorni scorsi si sono tenuti i funerali dell’attore, e non sono mancate personalità note a lui vicine, tra cui Claudio Amendola, che lo ha ricordato con dolci e commosse parole.

Ma un’assenza non è passata inosservata: quella di Alessandra Mastronardi, anche lei nel cast de I Cesaroni. Proprio per tale motivo l’attrice è finita nel mirino degli haters. Ma qual è stato il motivo della sua assenza? La Mastronardi ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua.

La risposta di Alessandra Mastronardi alle critiche degli haters

L’attrice, che nella celebre serie interpretava Eva Cudicini, ha deciso di replicare pubblicamente tramite un commento su Instagram, rispondendo alle accuse con parole dure ma misurate.

“Le vostre offese mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast dei Cesaroni è una cosa di esclusiva intimità” ha scritto la Mastronardi, sottolineando come la sua scelta di non essere presente alla cerimonia funebre sia stata dettata da un momento personale delicato.

Alessandra Mastronardi – www.donnaglamour.it

L’attrice ha voluto chiarire che essere fan non significa avanzare pretese sulle scelte personali di un artista, soprattutto in situazioni di dolore e riservatezza. “Trovo di cattivo gusto tutto questo. Spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno è davvero inappropriato” ha affermato.

Il cordoglio del cast de I Cesaroni

Molti ex colleghi di Antonello Fassari si sono riuniti nella Chiesa degli Artisti di Roma per l’ultimo saluto. Tra loro, Claudio Amendola, Max Tortora, Ludovico Fremont e Angelica Cinquantini. Amendola ha ricordato il collega con commozione, e ha parlato della difficoltà di vivere questo lutto proprio mentre sono in corso le riprese della nuova stagione de I Cesaroni.

Il dolore per la perdita di un amico e collega si è mescolato alla commozione per i ricordi condivisi, mentre il pubblico continua a rendere omaggio a Fassari.