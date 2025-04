Claudio Amendola saluta Antonello Fassari: “Era l’amico con cui volevo invecchiare”. Commozione ai funerali.

Una folla commossa si è riunita nella Chiesa degli Artisti a Roma per l’ultimo saluto ad Antonello Fassari, scomparso il 5 aprile all’età di 72 anni. Colleghi, amici, fan e volti noti del cinema e della televisione italiana hanno voluto rendere omaggio a un attore che ha segnato la storia dello spettacolo con il suo talento e la sua ironia. Tra i colleghi e amici presenti c’era anche Claudio Amendola, che ha speso alcune parole sulla scomparsa dell’attore.

Claudio Amendola: “Era l’amico con cui avrei voluto invecchiare”

Tra i presenti, visibilmente provato, Claudio Amendola, compagno di set e amico fraterno di Fassari.

Le sue parole, cariche di emozione, hanno commosso tutti i presenti: “È un dolore grandissimo, immenso. Non ero preparato, mi stavo preparando ma non ero pronto“. Amendola ha voluto ricordare non solo il collega, ma soprattutto l’uomo, con cui ha condiviso momenti di vita e di carriera.

Claudio Amendola

L’attore ha sottolineato l’amara coincidenza tra la morte di Fassari e le riprese del remake de I Cesaroni, la fiction che li aveva resi una coppia amatissima dal pubblico: “Stiamo girando I Cesaroni, e questa concomitanza è terribile. Antonello ci avrebbe sorriso sopra. Sto aspettando il momento in cui quel sorriso mi tornerà“.

Antonello Fassari: una carriera tra teatro, cinema e televisione

Antonello Fassari è stato un volto poliedrico dello spettacolo italiano: dalla formazione teatrale con il maestro Gigi Proietti, al cinema d’autore fino alla grande popolarità televisiva.

Il suo ruolo nei Cesaroni come Cesare ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico.

L’affetto e la commozione ai funerali testimoniano quanto Antonello Fassari fosse amato non solo come attore, ma anche come uomo. Le parole di Claudio Amendola ne racchiudono l’eredità: “Era l’amico con cui avrei voluto invecchiare“. Un legame che neanche la morte potrà spezzare.