Grande Fratello, Zeudi Di Palma era davvero ignara della raccolta fondi? La sua reazione scatena dubbi tra i fan.

Non si placa la bufera attorno a Zeudi Di Palma, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex Miss Italia, che si è classificata quinta, è finita nuovamente sotto i riflettori per una raccolta fondi spontanea organizzata dai suoi fan più accaniti, le cosiddette Zelena, che in poche ore hanno raccolto oltre 56mila euro, superando l’obiettivo iniziale di 50mila, equivalente al montepremi del reality. Ma l’ex gieffina era veramente all’oscuro della raccolta fondi? Scopriamo cosa sta succedendo.

Fan in rivolta: la reazione inaspettata di Zeudi

La domanda che ora circola insistentemente sul web è una sola: Zeudi Di Palma sapeva della raccolta fondi? Intervistata da Gabriele Parpiglia in diretta su Studio 100, la modella ha risposto con apparente distacco: “Io non so nulla di nulla” rimandando ogni chiarimento alla propria manager.

Un comportamento che molti utenti hanno definito ambiguo e che ha acceso il dibattito sui social.

Ma anche il conduttore televisivo del Grande Fratello, Alfonso Signorini, ha detto la sua sulla raccolta fondi.

Il commento di Alfonso Signorini e i dubbi sul futuro dei fondi

Anche il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, ha espresso perplessità sull’iniziativa, dichiarando che “Le raccolte fondi si fanno per ben altre cause“, ricordando inoltre che Zeudi ha già percepito un compenso per la partecipazione al programma.

La manager della Di Palma, contattata successivamente, ha confermato che la modella non era al corrente della raccolta, lasciando però nel vago il destino del denaro.

Il caso Zeudi apre una riflessione più ampia sul ruolo del fandom nel mondo del Grande Fratello: tra sostegno incondizionato e iniziative economiche spontanee, fino a che punto può spingersi l’affetto dei fan? La vicenda resta aperta e promette di far discutere ancora a lungo. Che fine faranno i fondi raccolti? Restate connessi per scoprire tutti gli sviluppi della vicenda.