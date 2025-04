Le sorelle Boccoli criticano la casa di The Couple, ex location del Grande Fratello, per un odore sgradevole e una cucina datata.

Nella notte dopo la prima puntata del 7 aprile di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli non hanno risparmiato critiche alla casa che ospita i concorrenti. La stessa struttura che aveva accolto i partecipanti del Grande Fratello, poche settimane fa, è stata al centro delle loro lamentele. In particolare, le due attrici hanno fatto notare una fastidiosa “puzza di fogna” proveniente dalla cucina, definita “vecchia” e poco accogliente. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La casa di The Couple: la stessa del Grande Fratello

La location in cui si svolge The Couple è quella che ha fatto da sfondo alla recente edizione del Grande Fratello. Sebbene l’arredamento sia stato modificato per adattarsi al nuovo format del programma, gli spazi principali sono rimasti gli stessi.

Le lamentele delle sorelle Boccoli sono emerse proprio mentre esploravano la cucina, dove hanno avvertito un odore sgradevole, definito da Brigitta come “puzza di fogna“.

Qui il video dell’accaduto.

Durante la discussione, anche Antonino Spinalbese ha preso parte al confronto, e ha cercato di minimizzare il problema. “In salone non si sente questa puzza” ha commentato, suggerendo che il problema fosse limitato alla cucina.

Nonostante le preoccupazioni sollevate, il concorrente ha cercato di rassicurare gli altri dicendo che l’odore avrebbe potuto svanire presto, una volta messo in funzione l’impianto idraulico. Tuttavia, la critica alla casa non è stata l’unica.

Benedicta ha anche fatto notare lo stato della cucina, giudicandola datata e poco funzionale.

Cambiamenti apportati alla casa del Grande Fratello per The Couple

La casa che ospita i concorrenti di The Couple è stata “rivoluzionata” rispetto a quella del Grande Fratello, ma non completamente. Sebbene gli ambienti siano gli stessi, sono stati apportati dei cambiamenti significativi: le camere da letto, ad esempio, sono diventate tutte matrimoniali per consentire a ogni coppia di avere la propria intimità.

Tuttavia, alcune caratteristiche, come la cucina, non sono riuscite a soddisfare le aspettative dei concorrenti, come testimoniato dalle lamentele delle sorelle Boccoli.