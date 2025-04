Curioso momento a ‘The Couple’ con Antonino Spinalbese che ha fatto ironia con la conduttrice Ilary Blasi con tanto di battuta ironica.

La nuova trasmissione di Canale 5, ‘The Couple’, con Ilary Blasi è iniziata e non sono mancate le prime polemiche relative alla struttura che ospita i concorrenti. A prendersi la scena, tra i personaggi del cast, è stato anche Antonino Spinalbese, ex di Belen. L’uomo ha ironizzato con la padrona di casa spingendosi fino ad una particolare “proposta”.

Antonino Spinalbese a The Couple

Nel cast del nuovo programma di Canale 5, ‘The Couple’, condotto da Ilary Blasi c’è anche Antonino Spinalbese. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, infatti, dopo aver preso parte al Grande Fratello, ha deciso di rimettersi in gioco in televisione accettando l’invito nella trasmissione. Nel corso della prima puntata, all’hairstylist è stato presentato il suo partner di gioco.

Antonino Spinalbese – www.donnaglamour.it

Ad affiancare Antonino sarà Andrea Tabanelli, noto dj ed ex calciatore. Spinalbese è rimasto sorpreso dall’accoppiamento ma alla fine si è detto soddisfatto e pronto ad iniziare questa particolare esperienza dove verrà messo alla prova in varie “competizioni”.

Il botta e risposta con Ilary Blasi

Durante le fasi di presentazione della coppia in gioco, però, non sono mancati momenti di ironia tra i concorrenti e la conduttrice. In particolare Spinalbese è stato punzecchiato più volte dalla Blasi anche a proposito della sua ex, Belen. Dal canto suo, Antonino non si è sottratto all’ironia e, ad un certo punto, a precisa domanda della conduttrice su cosa farebbe in caso di vittoria del montepremi da un milione di euro, ecco la “proposta“.

“Vorrei portare te, Ilary, a cena fuori”, ha detto Spinalbese rivolgendosi alla Blasi. Dopo aver spiazzato tutti, però, l’uomo si è fatto serio aggiungendo: “Scherzo, io vorrei pensare alla mia famiglia, a mia mamma alla mia sorella e poi a mia figlia Luna Mari. Poi vorrei partire con la bici come Jovanotti e aiutare gli altri perché io sono stato tanto aiutato e mi piacerebbe aiutare il prossimo, mi fa stare bene”.