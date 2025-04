Lorenzo Spolverato rompe il silenzio su Shaila Gatta dopo il GF

Dopo aver terminato il Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della sua storia, finita, con Shaila Gatta. Lo sfogo.

Ha dato poco ricevuto un curioso “pacco regalo” da parte dei suoi fan e di quelli di Shaila Gatta. Ora Lorenzo Spolverato ha deciso di rompere il silenzio e di affrontare, a grandi linee, l’argomento rottura con l’ex Velina, con la quale è stato grande protagonista nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, terminata, suo malgrado, con la separazione dalla ragazza.

Lorenzo Spolverato: il silenzio dopo la rottura con Shaila

Al netto del quasi religioso silenzio mantenuto fin qui in merito alla rottura con Shaila, Lorenzo Spolverato ha voluto uscire finalmente allo scoperto per parlare della fine della relazione con la ragazza. L’ex gieffino ha spiegato ai propri fan il motivo della sua scelta di mantere un low profile, almeno all’inizio, e lo ha fatto con due lunghe stories su Instagram.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

“A una settimana dall’uscita dalla casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia ed affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto. I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante”, si legge all’inizio di una prima storia social da parte di Lorenzo.

Il sostegno dei fan e i ringraziamenti

Spolverato ha poi proseguito: “Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione. Per cui decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce”.

In un’altra storia, poi, il ragazzo ha aggiunto: “Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e che sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre fatto e dimostrato. Ringrazio comunque coloro che continuano a dare supporto, sostegno e ad avere rispetto per me e tutta questa situazione non premeditata”. Vedremo se qualcuno, Shaila in primis, vorrà replicare a tali affermazioni.