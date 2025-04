Sempre piuttosto attenti alla propria privacy, Sabrina Ferilli e suo marito sono stati “paparazzati” in un momento di normale quotidianità.

Qualche tempo fa, la bellissima Sabrina Ferilli era stata sorpresa per le vie di Roma in solitaria sfoggiando un look super costoso. Adesso, la donna, una delle attrici più amate del panorama italiano, è stata fotografata mentre passeggiava per le vie del centro in compagnia del marito, Flavio Cattaneo. I due, notoriamente molto riservati, sono stati immortalati in un raro momento di quotidianità e complicità, lontani dai riflettori e dalle luci della ribalta.

Sabrina Ferilli e la privacy con il marito

Da sempre molto riservati, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo non sono soliti apparire a “favore di paparazzi”. I due si sono sposati nel 2011, ma la loro storia è sempre stata mantenuta lontana dalle cronache rosa. Pochi eventi pubblici, poche dichiarazioni e tantissima discrezione: una scelta che ha reso il loro legame ancora più solido agli occhi dei fan.

Sabrina Ferilli – www.donnaglamour.it

Nonostante la notorietà dell’attrice romana, la coppia vive la propria quotidianità con semplicità, preferendo i momenti lontani dai riflettori. In questo senso, ha destato curiosità il recente avvistamento avvenuto grazie ai paparazzi del settimanale Diva e Donna che ha immortalato appunto la coppia durante una passeggiata.

L’avvistamento: le foto

La Ferilli e il marito sono stati pizzicati da Diva e Donna in un momento di coppia per le vie del centro di Roma. Vestiti in modo casual ma curato, Sabrina e Flavio hanno mostrato ancora una volta quanto siano affiatati, camminando uno accanto all’altra con grande naturalezza. Lei, con il suo stile sempre impeccabile, ha indossato per l’occasione un paio di jeans ampi, una giacca oversize sopra un piumino nero e una borsa elegante al braccio. Il marito, invece, ha optato per un look più sobrio con giubbotto blu, jeans e sneakers.

Entrambi si sono “protetti” con degli occhiali da sole concedendosi, probabilmente, un momento di relax e shopping, come testimonia la busta azzurra che l’attrice aveva in mano al momento dello scatto di Diva e Donna.