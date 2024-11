Sabrina Ferilli, look da capogiro: la borsa ha un prezzo strepitoso…

Amatissima dal pubblico del piccolo schermo per la sua semplicità, Sabrina Ferilli ha stupito tutti con un look decisamente particolare.

Senza dubbio è tra i personaggi del piccolo e grande schermo maggiormente apprezzati dal pubblico. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli che è amatissima per le sue capacità professionali ma anche per le doti umane. Nelle ultime ore, la donna è stata avvistata dal settimanale Chi intenta a girare per le vie di Roma. A destare tanta attenzione il suo look speciale e… costoso.

Sabrina Ferilli, il look costoso

Nell’ultimo numero di Chi, ecco Sabrina Ferilli protagonista di un servizio. Il media l’ha beccata in giro per le vie di Roma con un outfit speciale e costoso.

Da quanto si apprende, la donna ha indossato con disinvoltura un pantalone animalier, precisamente un leoparddato a gamba larga. A prendersi la scena, però, è stato un oggetto in particolare, la sua borsa.

Sabrina Ferilli

La Ferilli, infatti, aveva con sé una borsa patchwork di Chanel del 2016 che oggi vale tra i “7 mila e gli 11 mila euro“, o almeno così ha sottolineato il settimanale.

Per quanto concerne il resto dell’outift, ecco un piumino The North Face da 350 euro e, appunto, il già citato pantalone. Immancabili gli occhiali da sole.

La bellezza senza tempo della showgirl

Anche in una uscita decisamente “casual”, la Ferilli ha confermato una bellezza senza tempo e un fascino unico. A proposito degli anni che passano e del fisico sempre stupendo, la donna aveva detto a Vanity Fair: “Invecchiare non piace a nessuno, il nostro lavoro è legato all’immagine, ma che dobbiamo fare? Se questo dovesse precludermi il lavoro farò altro”.

Insomma, non c’è dubbio che la showgirl sappia il fatto suo in ogni situazione. Ad ogni modo siamo sicuri che anche con il tempo che passa, i complimenti per Sabrina saranno sempre tantissimi.