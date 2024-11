Amici, la Celentano si infuria: “Vuole sminuirti ma…”

Nella scuola di Amici è stato tempo di lettera con annesso compito per il ballerino Daniele. A mandarglierla, Emanuel Lo.

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici è stato tempo di lettera con annesso compito per il ballerino Daniele, allievo della maestra Alessandra Celentano. A lanciargli “la sfida” il professore Emanuel Lo con alcune frasi che non sono andate giù alla sua collega che ha commentato tutto insieme al giovane danzatore.

Amici, la lettera di Emanuel Lo a Daniele

Il gioco si fa sempre più serio nella scuola di Amici dove anche il giovane Daniele ha ricevuto una lettera con tanto di compito da parte del maestro Emanuel Lo. Il messaggio del professore, però, ha sollevato diversi dubbi sia all’allievo che alla sua insegnante, Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano

Emanuel Lo ha voluto mettere alla prova Daniele con un compito che lo vedrà protagonista accanto ad un professionista. Il giovane ha spiegato di provare un pizzico di imbarazzo a ballare accanto a Sebastian in quanto, fisicamente, i due sono molto diversi.

Ad ogni modo, dopo i commenti con il resto dei compagni, Daniele è voluto andare a confrontarsi con la sua insegnante, Alessandra Celentano.

Il commento di Alessandra Celentano

Nel faccia a faccia con la Celentano, la maestra si è piuttosto sorpresa delle parole di Emanuel Lo e ha sbottato sempre durante il daytime odierno: “Hai energia? Direi proprio di sì, quindi già qui non ci siamo”. E ancora: “‘Ti trovo anonimo’. Assolutamente no, mi sembra veramente volerti sminuire perché tu, diciamolo, sei l’unico che fa coreografie piene di tecnica. Forse se tu arrivi sempre primo o al massimo secondo, ci sarà un motivo. Non è un problema tuo, ma suo…”.

A questo punto staremo a vedere come Daniele affronterà la sfida e se Emanuel Lo cambierà idea verso di lui o meno. Sicuramente la maestra Celentano sarà dalla parte del ragazzo.