Fedez, strano messaggio: “È una frecciata a Chiara Ferragni”

Sui social arriva un particolare messaggio di Fedez. Secondo alcuni sarebbe una frecciata rivolta alla sua ex, Chiara Ferragni.

Dopo un certo periodo di assenza dai social, Fedez è tornato ad essere protagonista con stories, post e novità interessanti. In questo senso, nelle ultime ore ha generato particolare attenzione uno scatto con una sorta di battuta che il rapper ha condiviso. Secondo alcuni potrebbe essere una nuova frecciata alla sua ex, Chiara Ferragni.

Fedez, la presunta frecciata a Chiara Ferragni

Sta facendo di nuovo parlare parecchio di sé Fedez. Non solo per la riapertura di un suo podcast, Pulp Podcast, ma anche per alcuni messaggio “in codice” che il rapper sta pubblicando via social come quello arrivato in queste ore…

Chiara Ferragni – Fedez

Attraverso una storia su Instagram, Federico ha condiviso una scritta che per alcuni potrebbe essere indirizzata alla sua ex, Chiara Ferragni.

“Io sono buono come il pane ma lei è celiaca“. Sono queste le parole che il rapper ha condiviso mettendo nella storia lo screen di una scritta sul muro.

Sebbene non ci siano riferimenti particolari, alcuni fan dell’artista hanno ipotizzato si tratti di una frecciatina alla Ferragni che farebbe seguito a quella dei giorni scorsi quando aveva pubblicato una parte di canzone che recitava: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”.

Il nuovo podcast

Solamente pochi giorni fa, Fedez aveva fatto parlare per il lancio del nuovo podcast, il Pulp Podcast. Il rapper e Mr Marra hanno iniziato una nuova avventura che fa seguito a quello, ormai passata, con Muschio Selvaggio.

In attesa di vedere le prossime puntate e conoscere i vari ospiti che ci saranno, Federico ha di recente scherzato a La Zanzara sulla possibilità di avere in presenza il Generale Vannacci. Chissà se questa curiosa intervista si realizzerà o meno.