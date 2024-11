Paura per Al Bano: operato a Roma, ecco come sta

Spavento per Al Bano Carrisi che è stato operato a Roma, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, dal professor Lino Di Rienzo Businco.

Sono state ore di preoccupazione per Al Bano Carrisi che è stato operato a Roma, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, dal professor Lino Di Rienzo Businco. A renderlo noto è stato lo stesso artista che ha parlato all’Adnkronos per spiegare la sua situazione di salute e i motivi che lo hanno portato all’intervento nella Capitale.

Al Bano operato a Roma: come sta

Attimi di preoccupazione per Al Bano Carrisi che è stato operato oggi a Roma, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, dal professor Lino Di Rienzo Businco. Secondo quanto si apprende, alla base dell’intervento ci sarebbe stata una raucedine che gli causava un abbassamento di voce.

Ma come sta adesso l’artista? A rispondere a questa domanda è stato il diretto interessato, intervenuto all’Adnkronos.

Al Bano Carrisi

“Sto già benissimo: io sono un selvaggio”, le parole di cantante di Cellino San Marco. Al Bano ha tenuto a spiegare di avere sofferto per “un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine, ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito. Domani esco dalla clinica”.

La voglia per Sanremo

La situazione legata a questo intervento non ha tolto l’entusiasmo ad Al Bano in chiave Sanremo. L’artista vuole a tutti i costi esserci al Festival del 2025 e per questo ha precisato: “Nessuna incertezza per Sanremo? Assolutamente no. Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani, sono molto fiducioso“.

Sempre all’Adnkronos, anche Loredana Lecciso ha voluto rassicurare sulle condizioni del compagno precisando di aver seguito da Milano con un po’ di apprensione l’intervento: “Purtroppo non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto ‘andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!'”.