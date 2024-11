Momento di difficoltà per la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Ecco come stanno le cose.

Dopo la grande passione delle scorse settimane, la relazione al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere messa alla prova. La conferma è arrivata dopo l’ultima puntata andata in onda con la coppia, ora divisa tra Casa e tugurio, che ha avuto uno scambio di battute particolarmente duro.

GF, crisi tra Shaila e Lorenzo?

Non è del tutto chiaro cosa stia capitando al GF tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La certezza, però, è che dopo l’ultima diretta del reality, tra i due qualcosa sia capitato.

In particolare, il ragazzo si è mostrato stranito verso la sua dolce metà che, al netto della divisione tra Casa e tugurio, aveva invece provato a stargli vicino.

“Mi manchi, dai guardami”, ha detto la Gatta parlando con Lorenzo tramite l’oblò che divide la Casa dal tugurio. Negativa, però, la replica di Spolverato: “No, non mi va Shaila, non mi va”.

Dopo aver insistito ancora, Shaila si è dovuta arrendere con Lorenzo che ha concluso: “Ci sono troppe cose che non mi vanno giù. Ora non ho la lucidità adatta per pensare. Non mi va di vederti e non mi va di parlare tramite una porta”.

Lo sfogo in Casa su Lorenzo

Il comportamento di Spolverato è stato decisamente strano per Shaila che tornata a parlare con gli altri concorrenti nella Casa ha sfogato tutte le sue sensazioni: “Mi ha detto che ci sono cose che non gli tornano. Stefano gli ha detto che da sola ce l’ho fatta alla grande. Non lo so se è perché ha visto che parlavo con Luca nei video, quindi cosa dovrei fare?”.

La Gatta ha proseguito: “Non devo parlare più con Luca? Lo vedi, è proprio stupido. Ma che devo fare? Io ho un carattere diverso dal suo. Non è che io ho delle diffidenze con una persona e non ci parlo più”.