“L’ha desiderato tutta la vita”: alta tensione tra Kate Middleton e Camilla

Malumori nella Famiglia Reale Inglese: una fonte avrebbe raccontato di tensione nei rapporti tra Kate Middleton e la Regina Camilla.

Kate Middleton e il Principe William sono i futuri Regina e Re del Regno Unito. Questo momento, però, potrebbe non arrivare tanto presto, almeno questa sarebbe la “speranza” dell’attuale sovrana consorte, la Regina Camilla. A riportare alcune tensioni che ci sarebbero all’interno della Royal Family è stata una fonte ben informata a Us Weekly.

Tensione tra Kate Middleton e Camilla: il motivo

Come ovvio che sia, tra alcuni anni Kate Middleton e il Principe William diventeranno Regina e Re d’Inghilterra. Un qualcosa che, a quanto pare, l’attuale sovrana consorte, Camilla, non vede, almeno adesso, di buon occhio.

Una fonte ben informata avrebbe spiegato che ci sarebbero delle tensioni tra lei e la Middleton proprio per i ruoli ufficiali e i rispettivi compiti.

Kate Middleton

“Camilla vorrebbe che re Carlo mantenesse le redini del regno il più a lungo possibile. Lei ama le sue responsabilità e per tutta la vita ha desiderato essere regina, quindi non vuole passare il testimone così in fretta. A quanto pare, Camilla non sarebbe entusiasta di istruire Kate Middleton in merito ai doveri di una sovrano e, poi, c’è da dire che le due, negli ultimi tempi, non hanno avuto un rapporto sereno“, ha detto questa fonte a Us Weekly.

Il ruolo del Principe Willam

La stessa fonte ha aggiunto: “Quando William diventerà re, il ruolo della regina Camilla nella monarchia potrebbe essere rivalutato, anche se è probabile che continuerà a svolgere impegni reali in qualche modo”. In questo senso, quindi, la donna avrebbe del risentimento verso i futuri Re e Regina.

Un riolo chiave giocherebbe anche il rapporto padre-figlio: “Quando si tratta di lavoro, papà e figlio sarebbero rivali perché avrebbero obiettivi diversi. Si parla, addirittura, di una certa gelosia da parte di Charles per la popolarità di William. Un sentimento simile a ciò che provava per Diana”.