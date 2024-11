L’eccentrico artista Rosa Chemical si è sottoposto ad un intervento alle tonsille, arriva l’annuncio: fan in apprensione.

Rosa Chemical ha interrotto un lungo silenzio per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute direttamente dal letto dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il trapper ha condiviso su Instagram dettagli sul delicato intervento di tonsillectomia, una decisione che ha segnato la fine di anni di sofferenze legate a problemi cronici alla gola. Scopriamo come sta ora il cantante.

Rosa Chemical: l’intervento alle tonsille

“Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza. Dopo anni di tonsilliti ricorrenti, febbre alta e continui mal di gola, ho trovato il coraggio di affrontare questo intervento” ha spiegato l’artista con un lungo post pubblicato sui social.

Rosa Chemical ha ringraziato il personale medico che lo ha assistito e ha confessato che le infezioni ripetute avevano compromesso sia la sua qualità di vita sia la carriera.

Per Rosa Chemical, convivere con tonsilliti frequenti non era solo una questione di salute: l’impatto sul lavoro era devastante. “Durante i tour, cantavo spesso da malato, senza poter godere a pieno delle emozioni sul palco” ha dichiarato. L’uso prolungato di antibiotici aveva portato l’artista a sviluppare una resistenza ai farmaci, costringendolo infine all’operazione.

I progetti futuri di Rosa Chemical

Nonostante il dolore post-operatorio, Rosa si è detto ottimista e determinato. Ha condiviso foto che lo ritraggono anestetizzato, insieme alla madre e ai medici, e persino un’immagine delle tonsille rimosse, riservata ai più coraggiosi.

Ora l’artista si sta riprendendo e guarda al futuro con entusiasmo. “Sto soffrendo tanto, ma sono felice di averlo fatto. Non vedo l’ora di stare meglio e completare il mio nuovo progetto musicale, Okay Okay 2“, ha rivelato.

L’operazione non sembra aver intaccato il carattere energico di Rosa Chemical, che promette di tornare presto sulla scena musicale, più in forma che mai.