Chiara Ferragni incontra Afef Jnifer, l’ex matrigna di Giovanni Tronchetti Provera: la coppia fa sul serio, anche se la famiglia non approva.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrano fare sul serio. Dopo le prime foto ufficiali che li ritraggono insieme per le strade di Roma, l’influencer più famosa d’Italia ha fatto un importante passo avanti nella relazione: l’incontro con Afef Jnifen, ex moglie di Marco Tronchetti Provera e matrigna di Giovanni. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’incontro.

Chiara Ferragni e Afef Jnifer: l’incontro con l’ex matrigna a Milano

Secondo il settimanale Oggi, l’incontro è avvenuto in via della Spiga, a Milano, e si è svolto in un clima di cordialità, tra sorrisi e abbracci.

Questo momento potrebbe rappresentare una mossa strategica per consolidare il rapporto tra Chiara Ferragni e la famiglia Tronchetti Provera, che finora non sembra aver accolto con entusiasmo la nuova relazione del giovane imprenditore.

Nonostante la notorietà e il successo dell’imprenditrice digitale, sembra che la famiglia Tronchetti Provera non sia del tutto favorevole alla sua presenza.

Stando a quanto riportato, alcune perplessità sorgono dal passato dell’influencer, che comprende controversie giudiziarie e frequentazioni legate al mondo del rap milanese.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fanno sul serio

L’incontro con Afef Jnifer, figura di rilievo nella famiglia, potrebbe quindi rappresentare un tentativo di superare queste tensioni.

La donna, nota per la sua eleganza e la sua personalità diplomatica, potrebbe rivelarsi un’alleata preziosa per Chiara Ferragni nella costruzione di un rapporto più stabile con i Tronchetti Provera.

L’avvicinamento a una figura di spicco della famiglia del compagno segna un cambio di passo significativo per l’influencer. Non è ancora chiaro come evolveranno i rapporti con i Tronchetti Provera, ma è evidente che è determinata a consolidare la relazione con Giovanni, nonostante le difficoltà. Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi sviluppi della relazione.