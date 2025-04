“Profilo basso” di Federico Basso: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Federico Basso con “Profilo basso”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.

Il comico, attore e autore Federico Basso è in tour nei più grandi teatri italiani con lo spettacolo “Profilo basso”. Un monologo esilarante, in cui l’artista parla dell’epoca social in modo leggero e ironico, pur lanciando diversi spunti di riflessione. Scopriamo le date della stagione 2025, la durata e la descrizione dello show.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Federico Basso

Il tour teatrale “Profilo basso” del comico e attore Federico Basso promette grandi risate. Uno spettacolo esilarante, in cui l’artista porta sul palco un monologo dedicato alla vita di tutti i giorni nell’epoca dei social. Ovviamente, utilizza “un filtro del tutto originale“, che consente allo spettatore di cogliere aspetti che spesso vengono trascurati.

Grazie all’esperienza che ha maturato in teatro e nelle trasmissioni televisive, Federico trasporta le persone su una vera e propria giostra, fatta di divertimento, leggerezza e ironia. Il motto di Basso, però, è sempre lo stesso: “Beato chi sa ridere di se stesso perché non finirà mai di divertirsi!“.

Le date dello spettacolo a teatro

Il tour teatrale di “Profilo basso” di Federico Basso è partito il 29 novembre 2024 dall’MTM Teatro Leonardo di Milano. A seguire tutte le date della stagione 2024-2025:

29/30 novembre e 1 dicembre 2024 – MTM Teatro Leonardo, Milano;

21 e 22 gennaio 2025 – Teatro Gioiello, Torino;

24 gennaio 2025 – La Fabbrica Centro Culturale, Villadossola (VB);

9 febbraio 2025 – Teatro Alessandrino, Alessandria;

1 marzo 2025 – Teatro Sociale, Mantova;

18 marzo 2025 – Teatro Ghione, Roma;

19 marzo 2025 – Teatro Puccini, Firenze;

10 aprile 2025 – Teatro Toniolo, Mestre (VE).

La durata dello spettacolo a teatro di Federico Basso

Il tour a teatro di Federico Basso, “Profilo basso”, è composto da un unico atto della durata di circa 90 minuti. Autore del monologo è lo stesso comico, mentre la produzione dello spettacolo è affidata a Realize networks.