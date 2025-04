Tutti i compiti della damigella d’onore prima, durante e dopo il matrimonio

La damigella d’onore ha dei compiti ben precisi da svolgere: ecco tutto quello che c’è da sapere e gli errori da non commettere.

Quando si riceve la proposta di vestire i panni di damigella d’onore si hanno diversi compiti, uno su tutti: supportare la sposa sempre, prima, durante e dopo le nozze. Il look è importante, ma lo sono anche alcuni atteggiamenti: ecco tutto quello che c’è da sapere sul ruolo.

Damigella d’onore: quali sono i suoi compiti?

Essere una damigella d’onore non significa soltanto scegliere un abito strepitoso, farsi un’acconciatura e un make-up altrettanto belli e presenziare al matrimonio. La futura sposa ripone fiducia, amore, si sente protetta dalla presenza della persona che ha voluto al suo fianco in un giorno tanto importante. Non stupisce, quindi, che tra i suoi primi compiti ci sia proprio il supporto.

La damigella deve supportare la sposa prima, durante e dopo il matrimonio. Nei limiti del possibile, deve assecondare ogni richiesta dell’amica che sta per pronunciare il fatidico “sì”. Partendo dal periodo precedente alle nozze, è chiamata ad accompagnare la sposina in tutte le sue scelte: dall’abito alle bomboniere, passando per i fiori e le prove beauty. E’ lei, ovviamente, a dover placare i momenti di forte tensione e stress. Neanche a dirlo, spetta a lei anche l’organizzazione dell’addio al nubilato, in tutto e per tutto.

I compiti della damigella d’onore il giorno del matrimonio

I compiti della damigella d’onore sono ancora più importanti nel giorno del matrimonio. Deve innanzitutto fare da guida a tutte le altre damigelle, assegnando eventuali incarichi, poi farà da apri fila al corteo conducendolo fino all’altare. Dopo il “sì”, non deve mai perdere di vista la sposa, assicurandosi che sia sempre in ordine, trucco e parrucco in primis, e occupandosi di trasportare i suoi oggetti personali da una location all’altra.

Un’ultima precisazione riguarda il look: elegante sì, ma non eccessivo. La damigella non può e non deve splendere più della sposa e, soprattutto, deve rispettare le sue richieste. Ovviamente, se la sposina ha idee eccessive si può sempre far sentire la propria voce.