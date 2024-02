Il significato della canzone Pensiero stupendo di Patty Pravo, uno dei brani più amati della Ragazza del Piper.

Se Patty Pravo è universalmente considerata una delle più importanti artiste della musica italiana, una delle interpreti più eleganti e riconoscibili, una vera icona in grado di influenzare addirittura grandi star americane, come Lana Del Rey, lo deve ad alcune canzoni diventate, grazie al suo carisma, dei veri classici. Tra queste, spicca in particolar modo Pensiero stupendo, un capolavoro firmato da Ivano Fossati e interpretato in maniera magistrale dall’ex Ragazza del Piper. Scopriamo insieme il significato di questa canzone indimenticabile.

Pensiero stupendo, Patty Pravo: il significato del testo

La genesi di un capolavoro come Pensiero stupendo affonda le sue radici in un passato lontano. Era il 1975 e Ivano Fossati aveva appena lasciato i Delirium per cominciare un sodalizio con un autore di grande talento, Oscar Prudente. Il feeling tra loro fu subito molto importante e permise di dar vita a canzoni di ottima fattura.

Patty Pravo

Nel 1977, notando la loro bravura, la RCA Italiana commissionò alla coppia un brano destinato a lanciare la carriera italiana di Jeanne Mas, emergente cantante francese. Nacque così Pensiero stupendo, una perla di rara eleganza. Proposta inizialmente a Loredana Bertè, ma da quest’ultima rifiutata, la canzone venne così cantata dalla giovane artista francese. L’interpretazione di Jeanne non convinse però il direttore dell’etichetta, Ennio Melis. A suo parere c’era solo una voce in grado di rendere giustizia a un brano del genere: Patty Pravo.

La cantante veneziana venne così contattata e accettò d’interpretare un brano che, grazie anche alla sua voce, diventerà nel corso degli anni uno dei più importanti nella storia della musica italiana. A convincere l’artista non fu solo la musica suadente realizzato da Fossati-Prudente, ma anche il testo trasgressivo immaginato da Ivano inizialmente proprio per Loredana Bertè.

La canzone racconta infatti un rapporto a tre in cui i protagonisti dovrebbero essere due donne e un uomo. Una fantasia sessuale descritta con ambiguità, con leggerezza, paradossalmente con una certa eleganza, eterea eppure reale, così in bilico tra verità e immaginazione. Un testo sensuale che convinse fin da subito Patty, anche perché, come ammesso dalla stessa artista, le ricordava una notte bollente vissuta al Piper con due membri del gruppo BlackJack.

Pensiero stupendo, Patty Pravo: il testo della canzone

E tu,

e noi,

e lei

fra noi.

Vorrei,

non so,

che lei,

o no.

Le mani,

le sue…

Continua per il testo integrale