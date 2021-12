Il 14 febbraio è il giorno dedicato agli innamorati, ma c’è anche chi compone frasi contro San Valentino, che spesso sono ironiche e sarcastiche.

C’è chi è innamorato e muore dalla voglia di stare con il proprio partner, in particolare il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, e chi invece ripudia questa festività, per diversi motivi, e che ci vuole scherzare sopra. Per questi ci sono anche le frasi contro San Valentino: battute ironiche e sarcastiche che lasciano il segno.

Ci sono anche persone che vogliono trovare parole consolatorie, visto che non hanno ancora trovato l’anime gemella, o proprio non la stanno cercando, e questi aforismi fanno proprio al caso loro. Ecco molte frasi divertenti su San Valentino, per chi è anti.

Frasi anti San Valentino: per chi è contro

“L’amore è una forma di pregiudizio. Si ama quello di cui si ha bisogno, quello che ci fa star bene, quello che ci fa comodo. Come fai a dire che ami una persona, quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più, se solo le incontrassi? Il fatto è che non le incontri“. (Charles Bukowski).

“San Valentino è la festa di ogni cretino, che crede di essere innamorato e poi resta fregato“. (Detto popolare).

“Chi vive amante sai che delira, spesso si lagna, sempre sospira né d’altro parla che di morir“. (Metastasio).

“Oggi è San Valentino. E se tu sei fidanzato e l’hai appena scoperto adesso, sappi che sei nei guai“. (Jimmy Fallon).

“Le avventure amorose cominciano nello champagne e finiscono nella camomilla“. (Valery Larbaud).

Battute su San Valentino: ironiche e divertenti

C’è chi cerca il modo migliore di fare gli auguri di San Valentino con delle frasi d’amore e c’è chi pensa solo a farsi beffa di questa festività, con ironia e un po’ genuinità. Ecco altri aforismi su San Valentino per ridere un po’:

“A San Valentino l’amore è nell’aria? Sbagliato. Azoto, ossigeno, argon e anidride carbonica sono nell’aria”. (The Big Bang Theory, Sheldon Cooper).

“Ma quali fasci di rose rosse, ma quali bouquet di mammole!? Date retta a me: mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni donna“. (Luciana Littizzetto).

“Non capisco perché Cupido è stato scelto per rappresentare San Valentino. Quando penso a qualcosa di romantico, l’ultima cosa che mi viene in mente è un bimbo tappo e ciccione che mi punta l’arma addosso“. (Paul MCGinty).

“Diavolo! Nessuno dà mai un San Valentino a me. Vorrei che il giorno di San Valentino non ci fosse… So che nessuno mi ama… Perché deve esserci un giorno di San Valentino apposta per sottolinearlo?“. (Peanuts, Charlie Brown).

