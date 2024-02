Parte il bonus colonnine elettriche 2024: cos’è, come funziona e quali sono i requisiti per poter ricevere 1500 euro.

Anche nel 2024 ci sarà spazio per il bonus colonnine elettriche. Già utilizzabile lo scorso anno, il bonus è stato confermato dal governo e partirà in questi giorni. Si tratta di una misura importante che permette sia a privati che a interi condomini di ottenere un contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli alimentati a elettricità.

A ufficializzare il ritorno è stato il decreto del 7 febbraio 2024 del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma quali sono i requisiti per poter rientrare nella misura e come fare per inviare la propria domanda. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Bonus colonnine 2024: cos’è e come funziona

Con bonus colonnine elettriche si fa riferimento a un contributo economico pari all’80% del costo di acquisto e di posa delle infrastrutture necessarie per alimentare veicoli elettrici. La misura può essere utilizzata per l’acquisto sia di colonnine che di wall box e può arrivare fino a un massimo di 1500 euro per utenti privati con residenza in Italia e fino a un massimo di 8mila euro per i condomini. L’erogazione non è però immediata e può arrivare diversi mesi dopo la domanda.

Colonnina elettrica

Possono essere rimborsati solo pagamenti certificati e non in contanti. Tutte le spese devono essere documentate ed effettuate attraverso un metodo di pagamento tracciabile. Non è possibile fare richiesta di bonus se l’aspirante beneficiario ha già goduto, per qualunque altro motivo, di un rimborso sul costo totale della spesa sostenuta per l’acquisto e la posa delle infrastrutture.

Tra gli altri requisiti necessari per poter ottenere il contributo c’è anche l’acquisto di dispositivi nuovi. Non può essere utilizzata la misura per ottenere un rimborso sulla posa di dispositivi usati. Inoltre, i privati che installano una colonnina o un altro impianto di ricarica devono farne uso solo ed esclusivamente a titolo personale, senza poterlo mettere a disposizione del pubblico, nemmeno in maniera gratuita.

Come richiedere il bonus colonnine elettriche

Abbiamo visto come funziona e a chi spetta il bonus colonnine elettriche 2024. Ma in che modo è possibile avanzare domanda? A differenza di altri bonus, come quello bollette, si può fare richiesta per le spese effettuate nel corso del 2023 inviando domanda dalle 12 del 15 febbraio 2024 alle 12 del 14 marzo 2024. Le domande devono essere presentate obbligatoriamente per via telematica, tramite una piattaforma apposita messa a disposizione da Invitalia. Insieme alla domanda sarà necessario allegare anche le fatture elettroniche relative alle spese sostenute.

Per effettuare l’accesso alla piattaforma sarà obbligatorio utilizzare uno dei sistemi di autenticazione digitale resi disponibili dal governo (SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi). Una volta entrati basterà compilare il modulo e seguire la procedura guidata. Non sarà comunque possibile presentare più di una domanda.

I pagamenti, per le domande andate a buon fine, verranno effettuati in ordine cronologico ed entro determinati limiti di spesa. In caso di esaurimento dei fondi sarà il ministero delle Imprese e del Made in Italy a darne l’avviso attraverso i propri canali ufficiali.