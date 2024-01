Il bonus bollette 2024 prevede tre aiuti per la popolazione: ecco quali sono, i requisiti, come si ottengono e a quanto ammontano.

Per tutto il 2024, o parte di esso, il Governo Meloni ha deciso di contrastare il rincaro di luce e gas con il bonus bollette. L’incentivo comprende tre contributi diversi, che hanno lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà: vediamo quali sono i requisiti, come si ottengono e a quanto ammontano.

A chi spetta il bonus bollette 2024? I requisiti

Il bonus bollette 2024 comprende una serie di aiuti che il Governo Meloni ha studiato appositamente per contrastare il caro prezzi di luce e gas naturale. Sono destinati sia alle famiglie che all’imprese, ma ci sono alcuni requisiti che devono rispettare. Per quanto riguarda il contributo per l’elettricità, possono accedere i nuclei con un reddito Isee inferiore o pari a 15 mila euro, oppure con reddito massimo di 20 mila euro e almeno 4 figli a carico, e i beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto Formazione Lavoro. Sono ammessi anche gli utenti che utilizzano apparecchi medici salvavita e gli over 75.

Il bonus bollette acqua e gas, invece, viene riconosciuto alle famiglie che presentano un reddito Isee pari o inferiore a 9.530 euro, oppure fino a 20 mila euro con almeno 4 figli a carico. Anche in questo caso, sono inclusi gli over 75.

Per tutti i cittadini, a prescindere dal reddito, è valido il bonus pellet che, fino al 28 febbraio 2024, consente di ottenere la riduzione dell’Iva al 10% per l’acquisto del combustibile. Ricordiamo che il contributo per le bollette si ottiene in automatico dopo aver compilato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sul sito dell’INPS. Soltanto per gli apparecchi salva vita è necessario presentare un’apposita domanda presso il Comune di residenza.

Bonus bollette 2024: a quanto ammonta?

Considerando che nel bonus bollette 2024 rientrano diversi aiuti, non si può parlare di importo vero e proprio. Inoltre, la riduzione dei costi di gas, acqua o luce viene definita periodicamente dall’ARERA in base a diversi fattori, come: categoria d’uso, zona climatica di appartenenza e numero dei componenti della famiglia.

Al 31 dicembre 2023, ad esempio, il contributo di elettricità per redditi Isee entro i 9.530 euro era pari a 50,6 euro per tutto il trimestre, per una famiglia di 1 o 2 componenti (al mese 16,5 euro). Con reddito fino a 15 mila euro, invece, era pari a 98,44 euro per il trimestre, per una famiglia di 1 o 2 persone (al mese 32,1 euro).