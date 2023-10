Il Governo Meloni ha prorogato il bonus bollette, lasciando in vigore anche altre misure per sostenere le famiglie in difficoltà.

Buone notizie per alcune famiglie italiane: il bonus bollette è stato prorogato. Il Governo Meloni ha mantenuto in vigore anche altri incentivi per aiutare i cittadini in difficoltà. Vediamo i contributi che restano attivi e, soprattutto, fino a quando.

Bonus bollette prorogato fino al 31 dicembre 2023

Con il decreto legge 131 del 29 settembre 2023, il Governo Meloni ha prorogato il bonus bollette fino al 31 dicembre. Questo significa che il contributo di cui godono alcuni nuclei famigliari sarà attivo anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ad avere accesso all’incentivo sono coloro che hanno un Isee inferiore o pari a 15 mila euro, oppure a 30 mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha sottolineato che il contributo sarà “crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste” per il bonus sociale. Inoltre, i benefici aumenteranno per i nuclei che si trovano in maggiore difficoltà economica.

E’ bene sottolineare che oltre al bonus bollette, il Governo Meloni ha deciso di mantenere l’Iva al 5% sul gas e l’azzeramento degli oneri generali di sistema. Anche queste misure resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Cosa accadrà a partire dall’1 gennaio 2024?

Considerando che il bonus bollette è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, una domanda sorge spontanea: cosa accadrà a partire dall’1 gennaio 2024? Il primo mese dell’anno nuovo, è bene sottolinearlo, è uno dei più freddi e il solo pensiero fa venire la pelle d’oca alle persone che dovranno scegliere se mangiare oppure scaldarsi. Per il momento, il Governo Meloni non ha preso decisioni in merito, ma sappiamo che il mercato tutelato si concluderà il 10 gennaio 2024 per il gas e ad aprile per l’energia. Soltanto gli utenti considerati vulnerabili potranno ottenere una proroga fino a data da destinarsi.