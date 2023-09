Bonus in scadenza il 31 dicembre: tutte le agevolazioni che dovranno essere richieste nei prossimi tre mesi.

L’autunno è iniziato e le famiglie italiane sono alle prese con una serie di difficoltà. I rincari del carburante hanno causato un continuo aumento dell’inflazione. Il prezzo non solo dell’energia, ma anche di molti altri beni di prima necessità è ormai molto elevato, e anche per questo motivo le famiglie hanno bisogno di un sostegno per cercare di arrivare alla fine del mese. Sostegno che spesso si concretizza tramite agevolazioni e bonus. Ma quali sono quelli in scadenza il 31 dicembre 2023?

A pochi mesi dalla fine dell’anno, tante misure di sostegno da parte dello Stato si stanno avvicinando al proprio termine ultimo. Chi ancora non avesse richiesto un aiuto di cui ha bisogno deve infatti sbrigarsi per non rischiare di perdere l’opportunità. Cerchiamo quindi di fare chiarezza: ecco quali sono tutti i bonus in scadenza entro la fine del 2023.

Occhio a questi bonus: scadranno entro il 31 dicembre

Come molti paesi dell’Unione europea, lo Stato italiano cerca di sostenere le proprie famiglie attraverso un sistema di welfare che si concretizza, in molti casi, anche in misure economiche a favore dei nuclei familiari in difficoltà. Ma i bonus non sono eterni, e alcuni dei più importanti si stanno avvicinando alla scadenza. Ad esempio il bonus occhiali da vista.

Occhiali vista

Si tratta in particolare di un’agevolazione per l’acquisto di un nuovo paio di occhiali o di lenti a contatto. Questa misura, rivolta a una grande platea di italiani, permette di usufruire di un rimborso di 50 euro sulle spese relative all’acquisto di questi accessori, spesso fondamentali per poter svolgere al meglio le proprie attività quotidiane.

In scadenza il 31 dicembre c’è però anche il bonus decoder rivolto agli over 70, una misura che permette alle persone di età superiore ai 70 anni e con un reddito non superiore ai 20mila euro di ricevere un decoder per la televisione senza alcuna spesa.

Stanno per scadere però anche altri bonus importanti che ci hanno accompagnato negli ultimi anni. Ad esempio il Superbonus 110%, il Superbonus 90%, per quanto riguarda gli interventi sugli immobili, ma anche il bonus prima casa under 36 (esenzione del pagamento delle imposte per i minori di 36 anni e Isee non superiore ai 40mila euro sull’acquisto della prima casa), il bonus mobili ed elettrodomestici e il bonus Iva case green. Alcune di queste agevolazioni non spariranno però del tutto, ma verranno semplicemente modificate.

Gli altri bonus in scadenza nel 2023

Sta per arrivare a scadenza anche il bonus acqua potabile, un incentivo fino a 1000 euro (tramite credito d’imposta) rivolto alle famiglie che decidono di installare sistemi di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua potabile. Stesso discorso per il bonus internet, destinato all’acquisto di abbonamenti per la connessione ultra veloce, e il bonus revisione auto, che consente il recupero della maggiorazione della tariffa ministeriale (9,95 euro per ogni revisione).

Infine, vale la pena ricordare anche l’imminente scadenza del bonus trasporti, il voucher da 60 euro destinato all’acquisto di abbonamenti annuali o mensili per il trasporto pubblico locale, regionale e nazionale. I fondi residui verranno distribuiti tramite un click day il 1° ottobre.