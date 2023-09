Nuova data per il click day di ottobre per ottenere il prossimo bonus trasporti: tutto quello che bisogna sapere.

Torna il bonus trasporti anche nel mese di ottobre. Tra pochi giorni verranno messi a disposizione dei cittadini, online con un nuovo click day, i voucher dal valore di 60 euro utili per poter acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici locali e anche nazionali. Rispetto alle previsioni delle scorse settimane è cambiata la data.

Non cambiano invece i requisiti. Per poter richiedere e ottenere il bonus trasporti sarà necessario infatti possedere determinate caratteristiche. Solo i beneficiari potranno riuscire a far proprio il voucher prima dell’esaurimento dei fondi a disposizione. Scopriamo insieme la nuova data e tutto ciò che bisogna sapere.

Click day per il bonus trasporti d’ottobre: la nuova data

La giornata scelta dal governo per erogare il bonus trasporti nel mese di ottobre è il 1° giorno del mese. Il click day avrà luogo dunque di domenica. Dalle 8 di mattina i cittadini che ne hanno diritto potranno richiedere online, con le consuete modalità, il voucher, fino a esaurimento dei fondi messi a disposizione dal ministero dei trasporti. Ancora una volta, come già accaduto a settembre, il rischio è che le richieste possano essere talmente elevate da far esaurire i voucher nel giro di pochissimi minuti.

metropolitana

Non si conosce ancora l’esatto importo dei fondi ancora a disposizione per i bonus. Il dato preciso lo scopriremo solo alla mezzanotte del 1° ottobre, ma non dovrebbe trattarsi di una somma molto alta, considerando che con questo click day il ministero sta erogando i fondi non assegnati nelle precedenti tornate. In sostanza, gli ‘avanzi’.

Come ottenere il bonus trasporti

Per poter riuscire a ottenere il prezioso voucher da 60 euro è dunque necessario, ovviamente, essere rapidi, collegandosi sul sito prima ancora dell’inizio del click day e ‘armati’ di una buona connessione. Inoltre, cosa fondamentale ma da sottolineare, si potrà accedere al bonus solo se si rientra nella categoria dei beneficiari, nella platea di coloro in possesso dei requisiti per poter ottenere un sostegno nelle spese destinate al trasporto locale e nazionale.

Quali sono i requisiti per poter accedere all’incentivo? Bisogna aver conseguito un reddito complessivo nel 2022 non superiore ai 20mila euro. La richiesta può avvenire anche per un minorenne a carico. Per poter fare richiesta è necessario munirsi di Spid o Carta d’identità elettronica, e bisogna conoscere il codice fiscale della persona che beneficerà del voucher.

Come usare il voucher

Vale la pena ricordare che il bonus, dal valore di 60 euro, può essere richiesto solo per l’acquisto di un abbonamento annuale o uno o più abbonamenti mensili del trasporto pubblico locale e ferroviario. Sono esclusi dall’acquisto i servizi di prima classe, executive, business e ogni altra categoria che non rientri nello standard e nella economy.

Dopo aver preso parte al click day di ottobre, una volta ottenuto il voucher direttamente dalla piattaforma è possibile utilizzare l’agevolazione per l’acquisto dei propri abbonamenti sia in biglietteria sia online. Basta mostrare il codice ricevuto al momento dell’assegnazione del buono prima di finalizzare l’acquisto.